Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel gastouderopvang

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris Nobel (Participatie en Integratie) over de gastouderopvang. De wet bevestigt en versterkt de kwaliteit van de gastouderopvang als volwaardige vorm van kinderopvang.

Staatssecretaris Jurgen Nobel: “Gastouderopvang is een uitkomst voor werkende ouders die flexibele opvang zoeken of een huiselijke omgeving voor hun kind. Ik ben blij dat we de kwaliteit ervan nu gaan verbeteren. Gastouders zelf kunnen met deze wijziging ook in aanmerking komen voor toeslag als hun eigen kinderen naar een andere gastouder gaan. Daarmee maken we het aantrekkelijker om te werken als gastouder."