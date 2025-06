Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink benoemd als voorzitter Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is benoemd als de nieuwe voorzitter van de Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie. Dezentjé Hamming-Bluemink was eerder voorzitter van werkgeversorganisatie FME en tussen 2003 en 2011 Kamerlid voor de VVD. Ze volgt Carolien Gehrels op in deze rol.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink gaat met de commissie advies uitbrengen of voorgenomen afspraken tussen overheid en bedrijven zich kwalificeren om verder uitgewerkt te worden in concrete bindende maatwerkafspraken.

2 nieuwe commissieleden

Naast de benoeming van de nieuwe voorzitter treden 2 nieuwe commissieleden aan: Gerard van Harten en Els de Groot. Van Harten was eerder boegbeeld van de Topsector Chemie en bestuursvoorzitter bij Dow Benelux. De Groot is op dit moment werkzaam als commissaris bij Enexis en trad de afgelopen jaren al op als onafhankelijk expert voor de commissie. De leden Tanja Cuppen, Pieter Boot en Laurens de Vries zijn herbenoemd in de commissie.

De commissie neemt naast Carolien Gehrels, ook afscheid van Tom Büchner als lid. Zij hebben zich de afgelopen 2 jaar in hun rol binnen de maatwerkaanpak ingezet voor de versnelling van de verduurzaming bij de grote industriële bedrijven.

Onafhankelijk advies afspraken tussen overheden en bedrijven

Deze commissie brengt onafhankelijk advies uit over voorgenomen maatwerkafspraken tussen de overheid en grote industriële bedrijven gericht op ambitieuze CO 2 -reductie en verbetering van de leefomgeving. De commissie bracht in juni 2023 advies uit over de intentieovereenkomst (Joint Letter of Intent, JLoI) van de overheid met Nobian en in oktober 2023 over de incidentele subsidieaanvraag van Yara Sluiskil. Met Nobian zijn inmiddels bindende maatwerkafspraken gemaakt. De adviescommissie beoordeelt JLoI’s, waarna de afspraken verder worden uitgewerkt in een juridisch bindende maatwerkafspraak. De commissie beoordeelt onder meer of plannen doelmatig, haalbaar, meetbaar en in lijn met de doelen van de maatwerkaanpak zijn.

Met de benoeming van Dezentjé Hamming-Bluemink als voorzitter en de (her)benoeming van de andere leden in de commissie, is er voldoende expertise om de komende periode te adviseren op de complexe maatwerktrajecten, met oog voor ambitie en haalbaarheid.

Maatwerkaanpak

Met de maatwerkaanpak worden bedrijven ondersteund in hun verduurzamingsopgaven. Om in aanmerking te komen voor maatwerkafspraken, moet een bedrijf veel CO 2 -uitstoot kunnen verminderen. Namelijk in 2030 meer dan het reductiepad van de nationale CO 2 -heffing. Dit noemen we ook wel additionele CO 2 -reductie. De aanpak in een notendop: