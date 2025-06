Kabinet stelt definitieve sociale en economische agenda’s van Nij Begun vast

Staatssecretaris Van Marum van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Economische Zaken de definitieve agenda’s voor de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe aan, nadat ze in de ministerraad zijn vastgesteld. Met deze agenda’s zetten Rijk en regio samen belangrijke stappen om de brede welvaart in Groningen en Noord-Drenthe structureel te verbeteren en de regio nieuw toekomstperspectief te bieden. Voor de sociale agenda komt eenmalig 500 miljoen euro beschikbaar en voor de economische agenda eenmalig 250 miljoen euro. Daarna komt vanaf 2026 een generatie lang, dat wil zeggen gedurende 30 jaar, 100 miljoen euro per jaar vrij per agenda.

Eerder dit jaar zijn de conceptagenda’s door de kwartiermakers Henk Nijboer (sociale agenda) en Jakob Klompien (economische agenda) gepresenteerd en positief ontvangen in Groningen en Noord-Drenthe. Daarna was er voor inwoners, leden van de Provinciale Staten en gemeenteraden de mogelijkheid om input op de agenda’s te leveren. Vervolgens zijn de reacties, van zowel inwoners als volksvertegenwoordigers, verwerkt.

Staatssecretaris Van Marum en minister Van Hijum: ‘’Met de sociale agenda bieden we Groningen en Noord-Drenthe meer kansen voor kinderen, minder armoede en schulden, een goede gezondheid én een betere leefbaarheid. Met 16 concrete maatregelen investeren we samen in de gehele regio.’’

Maatregelen sociale en economische agenda’s

De maatregelen uit de sociale agenda zijn gebouwd op 3 fundamenten, namelijk: het stimuleren van gemeenschapszin en trots, er eerder bij zijn als mensen hulp nodig hebben en fundamentele problemen structureel aanpakken. Er wordt fors geïnvesteerd in de leefbaarheid, bijvoorbeeld in dorpshuizen en andere plekken waar mensen samenkomen. Ook wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van kinderen door extra muziek- of sportlessen aan te bieden op scholen. En er wordt onder andere geïnvesteerd in lees- en digitale vaardigheden. Daarnaast krijgen mensen die in armoede leven hulp van een buddy en worden mensen met schulden financieel sterker.

De economische agenda moet zorgen voor een florerende, duurzame en toekomstbestendige regionale economie, waarbij ondernemerschap en verdienvermogen wordt verbeterd, innovatie wordt aangejaagd en talent wordt ontwikkeld én behouden blijft voor de regio. Daarvoor wordt geïnvesteerd in onderwijs en arbeidsmarkt, ruimte voor bedrijven, digitalisering en profilering. Naast deze generieke investeringen, investeert de economische agenda ook in vijf specifieke thema’s, namelijk: duurzame energie, gezondheid, landbouw, industrie en vrijetijdseconomie.

De komende periode wordt de uitvoering van de agenda’s in gang gezet. Net als de totstandkoming van de agenda’s gebeurt dit in zorgvuldige afstemming met alle betrokken partijen in de regio, waaronder inwoners, organisaties, vrijwilligers en experts. Samen met de isolatieaanpak, die op 3 juni stapsgewijs in uitvoering is gegaan, zorgen de sociale en economische agenda's voor perspectief voor de inwoners van Groningen en Noord-Drenthe.

Kabinetsreactie Staat van Groningen en Noord-Drenthe

Vandaag stuurt staatssecretaris Van Marum ook de kabinetsreactie op de eerder dit jaar gepresenteerde Staat van Groningen en Noord-Drenthe naar de Kamer. Hierin rapporteren onafhankelijke onderzoekers elk jaar over de schadeafhandeling, de versterkingsoperatie, de verduurzamingsopgave en het beleid voor sociaal en economisch perspectief, twee jaar na de conclusies op de parlementaire enquête over de gaswinning. Zo wordt de generatielange inzet in de regio jaarlijks gemonitord en kan, waar nodig, het beleid worden bijgestuurd. Deze eerste Staat ging vooral over de voortgang van de schadeafhandeling en de versterkingsopgave. Met de volgende edities worden ook de effecten van de sociale en economische agenda’s geleidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld hoe het staat met de ontwikkeling van werkgelegenheid, gelijke kansen voor kinderen en jongeren en de sociale leefbaarheid voor de wijken en dorpen in de regio.

Voordat de kabinetsreactie is opgesteld, heeft het kabinet de afgelopen twee maanden veel gesprekken gevoerd met bewoners, maatschappelijke organisaties en bestuurders.