Nederland steunt NAVO-norm van 5%

Het kabinet is voornemens om het voorstel van de NAVO te steunen om 3,5% van het bruto binnenlands product (bbp) per jaar uit te geven aan defensie en 1,5% van het bbp per jaar te besteden aan bredere investeringen in relevante uitgaven zoals maatschappelijke weerbaarheid en infrastructuur. Dat schrijft minister-president Schoof vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zal op de NAVO-top in Den Haag met alle bondgenoten overeenstemming worden bereikt over het percentage.

Minister-president Schoof: ‘Met een oorlog op ons continent is onze veiligheid geen vanzelfsprekendheid meer. Het is dan ook onvermijdelijk dat we meer investeren in onze eigen defensie. Het NAVO-bondgenootschap is daarbij onmisbaar. Nederland neemt hierin zijn verantwoordelijkheid.’

De NAVO-bondgenoten blijven de komende tijd in gesprek over de precieze definities, de invulling van de defensie-relevante uitgaven en het daarbij gewenste tijdpad.

Voor de begroting van 2026 is reeds een stap gezet; het kabinet geeft volgend jaar 2,2% van het bbp uit aan defensie inclusief steun aan Oekraïne. Het is aan een volgend kabinet om in de periode daarna invulling te geven aan de doelstelling en daarbij steeds een integrale weging te maken ten opzichte van andere uitgaven.

Op dinsdag 17 juni debatteert de Tweede Kamer met de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie over de Nederlandse inzet voor de NAVO top. Nederland is gastheer van de top, die op 24 en 25 juni plaatsvindt in Den Haag.