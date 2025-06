Benoeming lid in buitengewone dienst in het college van de Algemene Rekenkamer

De heer R.J.W. (Rob) Lelieveld wordt lid in buitengewone dienst in het college van de Algemene Rekenkamer. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor te dragen voor benoeming. Het kabinet volgt hiermee de voordracht van de Tweede Kamer.

De heer Lelieveld (62 jaar) is momenteel toezichthouder bij verschillende bedrijven en maatschappelijke instellingen. Hij is onder meer lid van de Raad van Toezicht van verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden Group, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het Mauritshuis en lid van de Raad van Toezicht van de Atlantische Commissie. Voorheen was hij o.a. lid van de Raad van bestuur van EY Nederland en voorzitter van EY Accountants.

De benoeming gaat in per 1 juli 2025.