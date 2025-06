België en Nederland versterken samenwerking op en onder water

De Nederlandse en Belgische marine willen meer samenwerken in het maritieme domein. Dat legden minister van Defensie Ruben Brekelmans en zijn Belgische collega Theo Francken vandaag schriftelijk vast. Dat gebeurde aan boord van het Combat Support Ship Zr.Ms. Den Helder.

Beide landen zijn voornemens de effectiviteit van hun maritieme strijdkrachten te verbeteren. Ook zijn ze vastbesloten Russische agressie op zee te blijven tegenwerken en Oekraïne te steunen bij de verdediging.

België en Nederland zijn al lange tijd partners bij het ondersteunen van internationale stabiliteit, vrede en veiligheid.

Kracht van maritieme relatie

Zij werken niet alleen samen via de NAVO, Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN). Ook het succes van de Admiraal Benelux toont de kracht aan van de maritieme relatie tussen beide landen.

Er zijn verschillende voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen de twee landen. Denk aan de gezamenlijke aanschaf van Anti Submarine Warfare (ASW)-fregatten bij Damen Shipyards. Een ander voorbeeld is de gezamenlijke aanschaf van mijnenjagers.

Wensen in kaart gebracht

België en Nederland hebben voor ogen om samen meer maritiem materieel aan te schaffen en op elkaar af te stemmen. Voorts ligt er de wens om via samenwerking met de industrie de technologische en economische basis te versterken. Zo kan het Belgische bedrijf FN Herstal veel betekenen. Bijvoorbeeld op het gebied van onbemande systemen. Verder beschikt België over een grote munitiefabriek waar Nederland meer gebruik van kan maken, zoals de minister opmerkte. Omgekeerd kan België inzetten op drones die bij VDL in Nederland worden geproduceerd.

In alle gevallen wordt rekening gehouden met nationale belangen, regelgeving en bestaande verplichtingen. En niet onbelangrijk is onderzoek en innovatie. Op dat vlak streven Nederland en België naar gezamenlijke initiatieven, onder meer rond technologie.