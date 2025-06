Nieuw pantserinfanteriebataljon, meer drones en extra geld voor transport en zorg

Defensie investeert structureel € 1,1 miljard extra in onder meer gevechtskracht op land. Zo richt de landmacht bijvoorbeeld een nieuw pantserinfanteriebataljon op. Ook zijn er extra investeringen in drones, transport en de medische keten. Dat melden minister Ruben Brekelmans en staatssecretaris Gijs Tuinman vandaag aan de Tweede Kamer. Het kabinet had dit bedrag al aangekondigd bij de Voorjaarsnota. Nu is ook bekend waaraan het wordt uitgegeven.

De dreiging vanuit Rusland en de onrust in de wereld nemen toe. De NAVO waarschuwt nadrukkelijk voor een mogelijke militair conflict binnen enkele jaren. Om dit te voorkomen investeert Nederland fors in de krijgsmacht. De Voorjaarsnota vermeldde het kabinetsbesluit om ruim € 1 miljard extra te investeren in Defensie.

Het geld is nodig omdat Europese bondgenoten, dus ook Nederland, meer verantwoordelijkheid moeten nemen op militair gebied. Daarnaast is het belangrijk die sneller en over een langere tijd in te zetten.

Gevechtskracht en drones

Om als Nederland de benodigde bijdrage aan de NAVO te leveren wordt € 425 miljoen geïnvesteerd in gevechtskracht. Daarom richt de landmacht een extra panterinfanteriebataljon op, met gevechtsvoertuigen en alle bijbehorende middelen zoals luchtverdediging. Ook wordt geïnvesteerd in vastgoed en digitalisering.

Verder is € 125 miljoen bedoeld voor gevechtsondersteuning met drones en de bestrijding ervan. Drones spelen inmiddels een cruciale rol bij moderne oorlogvoering. Defensie schaft daarom meer aanvalsdrones, verkenningssystemen en middelen voor bescherming tegen drone-aanvallen aan.

Langere operationele inzet

Defensie trekt € 83 miljoen uit om operationele inzet langer vol te houden. Met de Defensienota 2024 is al flink geïnvesteerd in operationele ondersteuning, zoals transport en de geneeskundige keten. Nu wordt dit verder versterkt.

Schaalbare krijgsmacht

Nederland heeft een grotere en schaalbare krijgsmacht nodig. Dat is belangrijk om bij oplopende spanning meer bij te dragen aan de NAVO en verantwoordelijkheid te nemen voor nationale taken. Daarom wordt € 80 miljoen geïnvesteerd in opschaling van de krijgsmacht en in personeel en opleidingen.

Voor valutabijstellingen, loonbijstelling en het in stand houden van plannen is € 420 miljoen gereserveerd. Het geld voor stijgende kosten en wisselkoersen is om te voorkomen dat Defensie concessies moet doen aan de kwaliteit of kwantiteit van materieel. Wat de loonbijstelling betreft houdt Defensie rekening met de verwachte marktontwikkelingen en de compensatie voor militair en burgerpersoneel.