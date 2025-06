Subsidieregeling voor isolatie van huizen gaat komend jaar onverminderd door

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), waarmee mensen onder meer subsidie kunnen aanvragen voor isolerende maatregelen, zoals HR++ glas of vloer, gevel, dak en of muurisolatie of de installatie van een (hybride) warmtepomp wordt volgend jaar opnieuw opengesteld. Dit heeft het kabinet besloten na een positieve evaluatie van de regeling.