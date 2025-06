Benoeming president rechtbank Gelderland

Mr. S.H. (Selinde) Bokx-Boom wordt op voordracht van staatssecretaris Rechtsbescherming Teun Struycken benoemd tot president van de rechtbank Gelderland. De benoeming zal ingaan per 1 augustus 2025. Op dit moment is Bokx-Boom rechterlijk bestuurder bij de rechtbank Gelderland. Eerder was zij werkzaam als senior rechter bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland en was ze advocaat. Bokx-Boom is de opvolger van mr. R.C.C. (Rémy) van Leest die benoemd is als lid van de Raad voor de rechtspraak.

Rechtbanken zijn in Nederland de eerste rechterlijke instantie waar de behandeling van een zaak plaatsvindt. Zij behandelen zaken in bestuurs- en fiscaal recht, civiel recht en strafrecht. Nederland kent 11 rechtbanken: Amsterdam, Den Haag, Gelderland, Limburg, Midden-Nederland, Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Brabant, Overijssel, Rotterdam en Zeeland-West-Brabant. Na behandeling van een zaak bij de rechtbank is hoger beroep mogelijk. Afhankelijk van het soort recht vindt hoger beroep plaats bij een gerechtshof, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het bedrijfsleven.