Roald Lapperre secretaris-generaal LVVN

Roald Lapperre wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2025.

De SG van LVVN is de eerste adviseur van de LVVN-bewindspersonen en werkt met zijn teams en stakeholders aan oplossingen op het gebied van onder andere: stikstofreductie, natuurbehoud en voedselzekerheid. Samen leveren zij daarmee een essentiële bijdrage aan het welzijn van huidige en toekomstige generaties in Nederland. De SG is verantwoordelijk voor de algehele interne organisatie van LVVN, inclusief de ambtelijke organisatieontwikkeling en de strategisch-inhoudelijke ontwikkeling, en geeft - samen met de bestuursraad - op impactvolle wijze leiding aan beleid en uitvoering.

Gert-Jan Buitendijk, secretaris-generaal Algemene Zaken:

‘Roald is een publiek leider die rust en overzicht meebrengt. In situaties met uiteenlopende belangen weet hij duurzame relaties te creëren. Hij hecht veel waarde aan het voeren van het constructieve gesprek, intern en extern: hij luistert naar zijn omgeving, toetst ideeën en heeft oog voor anderen. Tegelijkertijd is hij in staat duidelijk richting te geven aan de organisatieontwikkeling waarvoor LVVN staat. Daarbij kan hij leunen op kennis en ervaring in het werkveld van LVVN en met het aansturen van grote, complexe organisaties binnen de Rijksoverheid. Ik ben verheugd dat Roald deze rol gaat vervullen.’

Roald Lapperre:

‘Het ministerie van LVVN maakt zich sterk voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. En daarmee voor grote, actuele maatschappelijke opgaven die we alleen in nauwe samenspraak met agrarische ondernemers, natuurorganisaties, vissers, medeoverheden, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partijen kunnen realiseren. Hieraan een positieve bijdrage leveren – samen met alle bevlogen LVVN-collega’s – is een complexe en vooral ook mooie en belangrijke opdracht waar ik zeer naar uitkijk. Ik doe dat vanuit een open en nieuwsgierige houding met focus op verbinding en tastbare resultaten.’

Ir. R.P. (Roald) Lapperre was de afgelopen jaren directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij directeur-generaal Milieu en Internationaal en plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was hij ruim twintig jaar werkzaam bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, onder andere als plaatsvervangend directeur-generaal Agro en Natuur. Roald studeerde Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst verrichtte de werving voor deze benoeming en ondersteunde het ministerie van LVVN bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.