Uitvoerings- en implementatiewet EU Asiel- en migratiepact naar Raad van State

Het wetsvoorstel dat de regels uit het Europese Asiel- en migratiepact in de Nederlandse wetgeving opneemt wordt door minister Van Hijum naar de Raad van State gestuurd voor advies.

Minister Van Hijum: “Dit wetsvoorstel is een belangrijke stap naar een strenger Europees asielsysteem. Dat betekent sterkere buitengrenzen, efficiëntere procedures, meer terugkeer en bestrijding van illegale migratie.”

Europees Asiel- en migratiepact

Op 12 juni 2026, treedt het EU Asiel- en migratiepact in werking. Vanaf dan geldt er één gezamenlijk Europees asielsysteem. In het pact zitten verordeningen en een richtlijn die ervoor moeten zorgen dat de instroom van asielzoekers naar Nederland en de EU afneemt en de lasten tussen de lidstaten beter worden verdeeld.

Zo versterkt het Asiel- en migratiepact de Europese buitengrenzen door een betere screening van vreemdelingen en een snellere procedure voor asielzoekers afkomstig zijn uit landen met weinig zicht op verblijf in de EU. Deze procedure moet binnen 12 weken zijn afgerond. Zo is er snel duidelijkheid of iemand mag blijven of moet terugkeren. Hiervoor wordt een terugkeerprocedure ingericht aan de grenzen van de EU.

Ook komen er afspraken om de opvangsystemen in de verschillende lidstaten meer gelijk te trekken. Daarnaast moet het doorreizen van asielzoekers tussen de verschillende landen worden teruggedrongen.

Zo worden de mogelijkheden vergroot om asielzoekers die onder de Dublinregeling asiel aanvragen, in bewaring te stellen.