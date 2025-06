Stapsgewijs naar een dierwaardigere veehouderij in 2040

Koeien nog vaker in de wei, meer ruimte en rustplaatsen voor pluimvee en biggen langer bij de zeug. Dit is een greep uit de afspraken uit het convenant Stappen naar een dierwaardige veehouderij die agrarische partijen, dierenwelzijnsorganisaties en markt- en ketenpartijen met minister Wiersma van Landbouw, Natuur, Visserij en Voedselzekerheid (LVVN) vandaag getekend hebben om het welzijn van dieren in de veehouderij te verhogen. Er wordt stapsgewijs gewerkt aan dit doel richting 2040, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar een goed verdienmodel voor boeren en ruimte binnen vergunningen. De nieuwe Autoriteit Dierwaardige Veehouderij monitort en rapporteert over de voortgang.

Minister Wiersma, ministerie LVVN: “De Nederlandse boer zorgt al jaren voor hoge standaarden in dierenwelzijn. Met dit convenant zetten we de koers naar verdere verbetering, zonder het onmogelijke te vragen. Dit doen we samen met de sector, Dierenbescherming, Caring Farmers en markt- en ketenpartijen. Met oog voor het dier én het boerenbedrijf. Want alleen een realistisch pad is ook een haalbaar pad.”

Van boer tot supermarkt: de hele keten doet mee

Uit onderzoek van Wageningen University & Research en Connecting Agri & Food blijkt dat de voorgenomen maatregelen grote financiële gevolgen kunnen hebben voor de sectoren. Boeren kunnen deze omslag niet direct en vooral niet alléén maken. Daarom is in het convenant afgesproken dat ook supermarkten, verwerkers en andere marktpartijen hun verantwoordelijkheid nemen. Producten moeten worden afgenomen tegen een eerlijke prijs, zodat boeren ook bij hogere kosten een redelijk inkomen kunnen verdienen.

De komende jaren werken alle betrokken convenantspartijen samen om nog meer kennis te ontwikkelen, praktijkproeven uit te voeren en afspraken met andere marktpartijen te maken. Zo ontdekken we wat in de praktijk werkt, en kunnen voorlopers sneller stappen zetten. Hiervoor heeft het kabinet € 51 miljoen beschikbaar gesteld.

Autoriteit Dierwaardige Veehouderij

De nieuw op te richten Autoriteit Dierwaardige Veehouderij meet, monitort en rapporteert of de doelen van het convenant worden gehaald en houdt de voortgang in de gaten. In 2028, 2033 en 2038 wordt geëvalueerd of alle randvoorwaarden zijn ingevuld voor de volgende stap. Voorbeelden van die randvoorwaarden zijn een goed verdienmodel voor boeren en de mogelijkheid om een vergunning te verkrijgen.

Nieuw wettelijk kader

Het convenant sluit nauw aan op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Dierwaardige Veehouderij 2040, die vandaag door minister Wiersma is opengesteld voor internetconsultatie. In deze AMvB staat beschreven hoe melkvee, kalveren, varkens en kippen op een dierwaardige manier gehouden kunnen worden. De regels zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen uit de veehouderij. Waar mogelijk zijn het doelvoorschriften, zodat boeren zelf kunnen bepalen hoe ze deze toepassen binnen hun bedrijf. De maatregelen worden wettelijk verplicht voor alle veehouders.

Vervolg

Met de ondertekening is het convenant meteen officieel en kan iedereen direct aan de slag met de afspraken. Op de concept-AMvB van minister Wiersma kunnen geïnteresseerde burgers, bedrijven en organisaties nog wel via internet tot en met 5 augustus reageren. Daarna volgt verwerking van de reacties en zijn wettelijke toetsen uitgevoerd. De AMvB zal naar verwachting dit najaar aan de Eerste en Tweede Kamer worden aangeboden.