Terugblik op dinsdag 24 juni: start NAVO-top in Den Haag

De NAVO-top 2025 is vandaag officieel van start gegaan in Den Haag. Op verschillende locaties kwamen ministers, regeringsleiders, experts en vertegenwoordigers van de defensie-industrie en jongeren, academici en opiniemakers samen om te praten over veiligheid, samenwerking en innovatie. Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten.

NATO Public Forum Live via YouTube te volgen

Het tweedaagse publieksevenement NATO Public Forum ging vandaag van start en is komende dagen online voor iedereen te volgen. Deelnemers uit binnen- en buitenland waaronder regeringsleiders, ministers, jongeren, academici en opiniemakers gingen in gesprek over de thema’s van deze NAVO-top en ontwikkelingen in de wereld die raken aan onze veiligheid.

Ook op woensdag 25 juni is het forum live te volgen via het YouTube-kanaal van het ministerie van Buitenlandse zaken onder de naam NATO Public Forum Live. Meer informatie over het programma is te vinden op www.natopublicforum.org.