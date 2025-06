Uitwerking Woontop: 50.000 woningen plus voorzieningen om leefbaarheid aan te pakken in NPLV-gebieden

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) ondertekende vandaag in de Utrechtse wijk Overvecht de uitwerking van de Woontopafspraken met 19 gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Tussen 2025 en 2029 worden er in de gebieden van het NPLV 50.000 woningen en ruimtelijke en maatschappelijke voorzieningen verbeterd en gebouwd. Daarmee is een bedrag gemoeid van € 600 miljoen, waarvan € 180 miljoen bestemd is voor openbare ruimte en voorzieningen.

Minister Mona Keijzer: “Bouwen in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat, zoals in de gebieden van het NPLV, vraagt meer dan in andere wijken. Het gaat om bouwen in dichtbevolkte gebieden met een relatief slechte woonvoorraad en een woonomgeving die vaker verloederd is. Er komen met deze afspraken meer en kwalitatief betere betaalbare woningen in de gebieden, waardoor doorstroming in de wijk beter mogelijk wordt. Naast het bouwen van woningen investeren we ook in de openbare ruimte, wijkvoorzieningen en groen, zodat de omgeving leefbaar en veilig wordt voor de inwoners.”

Zaandam-Oost: plus 1481 betaalbare woningen

Met de middelen van de Woontop worden in Zaandam-Oost niet alleen woningen gerealiseerd, maar ook maatschappelijke voorzieningen zoals scholen. Door het financieren van tijdelijke onderwijshuisvesting kan de bouw van woningen worden versneld. Tegelijkertijd worden er 6 basisscholen vernieuwd in Zaandam-Oost.

Zo komt basisschool De Gouw, die nu in slechte staat is, terug op een andere plek in de wijk. Betere onderwijshuisvesting samen met extra lestijd, mogelijk gemaakt met de SPUK Kansrijke wijk, moeten de kansengelijkheid van kinderen in Zaandam-Oost verbeteren. Door meer middeldure woningen toe te voegen, kunnen huidige bewoners binnen de wijk doorstromen en nieuwe bewoners zich vestigen.

Utrecht Overvecht: plus 2031 woningen waarvan 1747 betaalbaar

In Utrecht Overvecht gaat de woningbouwversnelling met middelen van de Woontop gepaard met de aanpak van de openbare ruimte en voorzieningen. Zo wordt er geïnvesteerd in het Amazonekwartier en de Neckardreef Noord. Daarnaast worden in Overvecht woningbouwprojecten ondersteund, zoals de voorgenomen ontwikkeling op de P+R-locatie naast station Overvecht.

Ook in Overvecht is er behoefte aan meer middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen, zoals bij De Mix. Voor mensen die binnen Overvecht willen doorstromen naar een andere woning, en mensen van buiten. Ook het Spoorzoompark wordt beter ingericht voor ontmoeting en beweging: de plannen worden verder uitgewerkt.

Den Haag Zuidwest: plus 6000 betaalbare woningen

In Den Haag Zuidwest wordt er geïnvesteerd in het realiseren van 6000 betaalbare woningen in een leefbare woonomgeving die uitnodigt tot meer bewegen en ontmoeten. Ook bestaande sportvoorzieningen worden aangepakt met middelen van de Woontop.

Zo wordt Sportpark Escamp 1, naast de 1300 nieuwbouwwoningen in het project de Zichten, heringericht. Nieuwe wandelroutes en bruggen gaan voetgangers en fietsers toegang geven tot het sportcomplex. Op het sportpark wordt een strook met vrij toegankelijke beweeg- en speelvoorzieningen ingericht, evenals een ecologische zone.

Naast dit groen krijgt Zuidwest een impuls met 55 binnentuinen, die worden aangelegd in samenspraak met de bewoners. Ook investeert Zuidwest in de doorontwikkeling van een lokaal wijkbedrijf.