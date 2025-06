NAVO-top afgesloten in Den Haag: gezamenlijke besluiten en blik op de toekomst

De tweede en laatste dag van de NAVO-top in Den Haag stond in het teken van de nieuwe NAVO-norm, om 3,5 procent van het bruto binnenlands product aan defensie uit te geven, plus 1,5 procent voor ondersteunende zaken. In het World Forum kwamen de staatshoofden, regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de NAVO-landen bijeen om hierover te beslissen.

Vergroot afbeelding Noord-Atlantische Raad: besluiten voor het bondgenootschap De centrale bijeenkomst van woensdag 25 juni was de vergadering van de Noord-Atlantische Raad. Hier spraken de NAVO-leiders over de veiligheidssituatie in de wereld en namen zij besluiten over de verdere koers van het bondgenootschap. Onderwerpen waren onder meer de verhoging van de uitgaven voor defensie, de steun aan Oekraïne, versterking van de gezamenlijke verdediging en samenwerking op het gebied van technologie en innovatie. Naast de plenaire vergaderingen vonden er bilaterale gesprekken plaats tussen verschillende landen, waaronder Nederland.

Vergroot afbeelding Afsluitende persconferentie en communiqué NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte gaf aan het einde van de dag een persconferentie waarin hij de uitkomsten van de top toelichtte. Aansluitend volgden persconferenties van Nederland en de andere NAVO-bondgenoten. Ook werd het gezamenlijke communiqué gepresenteerd.

NATO Public Forum: gesprekken over vrede en veiligheid

Op deze laatste dag van de top was het NATO Public Forum opnieuw online te volgen. In panels en gesprekken spraken regeringsleiders, jongeren, experts en opiniemakers over actuele vraagstukken over onze vrede en veiligheid. De sessies zijn terug te kijken via www.natopublicforum.org.

Met het afsluiten van de top kijkt Nederland terug op twee intensieve dagen van overleg en samenwerking. Den Haag stond deze week in het teken van internationale veiligheid en het NAVO-bondgenootschap.