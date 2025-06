Benoeming bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wordt mr. A.M.M. (Anne) Vingerling benoemd tot nieuw lid. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming).

Mr. Vingerling wordt benoemd per 15 augustus 2025 met als standplaats Aruba. Zij zal deel uitmaken van het team civiel recht. Op dit moment is mr. Vingerling rechter bij de rechtbank Den Haag. Daar is zij actief in de sector familierecht. Ook is zij daar opleider van rechters in opleiding. Eerder was zij werkzaam als rechter bij de rechtbank Den Haag in de sector bestuursrecht en was zij letselschadejurist en bedrijfsjurist.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verzorgt de rechtspraak op de eilanden. De rechters bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie behandelen civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken (waaronder belastingzaken), zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. Ook is het Gemeenschappelijk Hof betrokken bij bijzondere rechtspraakcolleges (zoals voor ambtenarenzaken) en bij colleges die belast zijn met tuchtrechtspraak. Het Hof bestaat uit zowel rechters in lokale dienst als vanuit het Europees deel van het Koninkrijk uitgezonden rechters.