Kabinet omarmt Europees voorstel om begrip ‘veilig derde land’ makkelijker toe te passen

Als het aan de Europese Commissie ligt worden de mogelijkheden voor lidstaten verruimd om een asielverzoek niet inhoudelijk in behandeling te nemen wanneer iemand bescherming kan krijgen in een ander, veilig land buiten de EU. Het kabinet heeft met andere lidstaten de commissie verzocht om met een voorstel te komen. Dit voorstel moet ervoor zorgen dat minder mensen naar Nederland komen en we grip krijgen op migratie.

Nu is het zo dat een asielverzoek niet inhoudelijk in behandeling genomen kan worden wanneer de asielzoeker een band heeft met een ander veilig land buiten de EU. Dit voorstel geeft juridisch de mogelijkheid om dit ook te doen wanneer een asielzoeker door een ander veilig land is gereisd of wanneer de EU of Nederland afspraken heeft met een veilig land om daar de asielprocedure te doorlopen

Minister van Hijum voor Asiel en Migratie: “Nederland heeft hier in Brussel voor gepleit dus goed dat de Europese Commissie met dit voorstel is gekomen. Hiermee wordt de juridische basis gelegd om niet elke asielaanvraag in Nederland ook in Nederland te behandelen. We blijven in Europees verband hard aan het werk om grip te krijgen op migratie. Daar zet ik mij de komende tijd voor in.”

Met de aanpassing van het begrip ‘veilig derde land’ wordt het dus makkelijker om te zeggen: we gaan je asielverzoek niet in behandeling nemen want er is ook een ander veilig land waar je naar toe kan. Hier blijven wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet de asielzoeker ook daadwerkelijk toegang kunnen krijgen tot dat veilige land. Daarnaast staan in internationaal recht en de asielprocedureverordening criteria waar een land aan moet voldoen om als veilig te worden beschouwd. Dat blijft onveranderd.

Uitgangspunt is ook nog steeds dat iedereen die asiel aanvraagt dat op een veilige manier moet kunnen doen. Maar als er afspraken zijn met een derde land hoeft dat dus niet per se in Nederland of de Europese Unie te zijn. De komende tijd zet Nederland zich er voor in om de onderhandelingen over dit voorstel, zowel met de andere lidstaten als het Europees Parlement zo snel mogelijk af te ronden.