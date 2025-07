Nieuw actieplan om het aantal overheidswebsites te verminderen

Het aantal overheidswebsites is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Door deze wildgroei is het voor inwoners die online overheidsinformatie of diensten zoeken, onduidelijk of de gevonden informatie actueel, correct of authentiek is. Daarnaast kost het ontwikkelen en beheren van websites veel geld. Daarom publiceert Staatssecretaris van Marum vandaag het Nationaal Actieplan WebBeleid. Hiermee moet het aantal overheidswebsites worden verminderd en de digitale toegankelijkheid en informatieveiligheid worden vergroot.

“Digitalisering moet het leven van inwoners en bedrijven makkelijker maken. Dat lukt niet wanneer mensen verdwalen in een doolhof aan overheidswebsites, die soms ook slecht te begrijpen zijn voor mensen met een beperking.”, zegt staatssecretaris Eddie van Marum. “Daarom moet het aantal overheidswebsites omlaag en de digitale toegankelijkheid omhoog. Het Nationaal Actieplan WebBeleid zorgt online voor meer herkenbaarheid, duidelijkheid en toegankelijkheid”.

Verminderen aantal overheidswebsites

Het verminderen van het aantal websites zorgt voor betere vindbaarheid van informatie, minder kosten en makkelijker beheer van bestaande websites. Om te bepalen welke websites overbodig zijn wordt eerst inzichtelijk gemaakt welke overheidswebsites allemaal online staan. Na beoordeling kunnen overbodige websites worden verwijderd of uitgefaseerd. Om de aanwas aan nieuwe websites te beperken is het voornemen om volgens een nee-tenzij-principe te werken. Dat betekent dat een nieuwe website alleen is toegestaan wanneer die aantoonbare meerwaarde heeft en voldoet aan eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid en informatieveiligheid.

Overheidswebsites beter herkenbaar en vindbaar

Om de herkenbaarheid van overheidswebsites te vergroten onderzoeken we de mogelijkheid van een algemene domeinnaamextensie voor de Nederlandse overheid, zoals .gov.nl. De Rijkshuisstijl is ook belangrijk voor de herkenbaarheid van de Rijksoverheid. Daarom wordt scherper toegezien op de juiste toepassing hiervan zodat bezoekers meteen zien dat ze op een officiële website van de Rijksoverheid zitten. Ook komt er een duidelijke en betrouwbare digitale wegwijzer op Overheid.nl. Deze helpt mensen om snel de juiste informatie te vinden over producten en diensten van de overheid. Hier staat hoe je iets kunt aanvragen of regelen, of je wordt direct doorgestuurd naar de juiste organisatie.

Digitale toegankelijkheid

56,5% van overheidswebsites voldoet op dit moment aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid. Ondanks de voortgang, moet dit beter. Ieder mens moet mee kunnen doen, ook in de digitale wereld. Daarom worden nieuwe websites alleen nog toegestaan als ze aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Ook gaan overheidsorganisaties waar mogelijk gebruikmaken van standaardhulpmiddelen zoals het NL Design System en NLDoc om hun websites toegankelijker te maken. NL Design biedt herbruikbare bouwstenen voor toegankelijke websites. NlDoc zet pdf-bestanden die niet toegankelijk zijn om naar een beter alternatief. Zo hoeft niet elke organisatie opnieuw het wiel uit te vinden.