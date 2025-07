Aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouw: eindelijk simpeler en duidelijker

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Aartsen (Openbaar Vervoer en Milieu) ingestem met een nieuw wetsvoorstel dat moet zorgen voor voorspelbare en duidelijkere eisen voor aanbestedingen in grond-, weg- en waterbouw (GWW)-projecten.

Het wetsvoorstel maakt de milieuregels voor aanbestedingen in GWW-projecten duidelijker en uniformer en voorkomt dat elke publieke opdrachtgever eigen regels gebruikt. Dit maakt het aanbestedingsproces sneller en voorspelbaarder, voorkomt bureaucratie én helpt het kabinet om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen.

Staatssecretaris Aartsen: “Meer dan 500 bedrijven en stakeholders uit de grond-, weg- en waterbouwsector hebben ons duidelijk gemaakt dat ze snakken naar uniformiteit en helderheid in milieunormen. Dit wetsvoorstel biedt die duidelijkheid én betekent een versimpeling van regelgeving: iedereen weet straks precies waar hij aan toe is, zonder te hoeven worstelen met tientallen verschillende lokale regels. Dat is goed voor het bedrijfsleven én helpt ons gezamenlijk stappen te zetten richting een duurzamere infrastructuur.”

Beton en asfalt

Publieke opdrachtgevers moeten volgens het wetsvoorstel eisen stellen aan de milieuprestaties van de belangrijkste materialen die worden gebruikt, zoals beton en asfalt. Dit betekent dat deze materialen aan bepaalde duurzaamheidseisen moeten voldoen om te mogen worden ingezet. Daarnaast wordt bij grote GWW-projecten gekeken naar de milieuprestatie van het hele project. Dit wordt meegenomen als een gunningscriterium, waarmee kan worden bepaald welke partij de opdracht krijgt. Daarmee wordt ook het gebruik van andere duurzamere materialen gestimuleerd: hoe duurzamer het materiaal in het project, hoe groter de kans op de opdracht. Dit zorgt voor een heldere, uniforme aanpak die zowel milieuvoordelen oplevert als een voorspelbare speelruimte voor bedrijven. Onderzoek door CE Delft laat zien dat deze verplichte milieuprestatie-eisen kunnen leiden tot een vermindering van circa 0,8 megaton CO₂-uitstoot in 2030. Daarnaast zorgt het voorstel ervoor dat het bedrijfsleven minder tijd kwijt is aan het navigeren door een wirwar aan verschillende regels.

Breed draagvlak in de sector

Tijdens de ontwikkeling van het wetsvoorstel is intensief overleg gevoerd met bedrijven, brancheorganisaties, medeoverheden en andere betrokken partijen. Het merendeel steunt deze uniforme normering, omdat het leidt tot meer duidelijkheid en voordelen voor zowel het bedrijfsleven als publieke opdrachtgevers. Uiterlijk vrijdag 11 juli start de internetconsultatie die partijen zes weken de tijd geeft om eventuele inbreng te leveren.

Ondersteuning bij implementatie via ondersteuningspunt

Om publieke opdrachtgevers te helpen met de nieuwe eisen, wordt begin 2026 een ondersteuningspunt opgericht. Dit punt biedt praktische informatie, handreikingen en organiseert regionale bijeenkomsten voor kennisuitwisseling. Uiteindelijk wordt het ondersteuningspunt de centrale plek waar je terecht kunt met vragen over de wettelijke verplichtingen.