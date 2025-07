Bijna 800 miljoen euro van Nationaal Groeifonds naar zes innovatieve projecten

Zes projecten krijgen definitief 780,9 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds (NGF). Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Karremans van Economische Zaken en minister Heinen van Financiën. De bijdrage gaat bijvoorbeeld naar een project dat de ontwikkeling van nieuwe kankertherapieën versnelt en verbetert. Ook steekt het kabinet geld in de ontwikkeling van fotonische chips, die bijvoorbeeld kunnen worden toegepast voor snellere diagnoses van ziektes, veilige zelfrijdende voertuigen en efficiëntere voedselproductie.

Met deze investeringen zet het kabinet een belangrijke stap in de ondersteuning van innovatieve projecten die bijdragen aan de economische groei en maatschappelijke vooruitgang van Nederland.

De projecten die nu een definitieve bijdrage uit het Nationaal Groeifonds krijgen komen uit de 2e en 3e ronde van het fonds. Op verzoek van het kabinet hebben de projecten hun plannen aangescherpt en aanvullende informatie ingediend om in aanmerking te komen voor een definitieve toekenning. De Adviescommissie Nationaal Groeifonds heeft de ingediende voorstellen beoordeeld en een positief advies uitgebracht voor zes van deze projecten. Het kabinet heeft dit advies overgenomen en onder meer besloten tot de volgende toekenningen:

Oncode Accelerator

Ons land behoort tot een van de koplopers in kankeronderzoek. Maar het ontwikkelen van nieuwe kankertherapieën kost veel tijd (gemiddeld 10 jaar) en is duur en risicovol. Toch bestaan er kansen om dit ontwikkelproces te versnellen en te verbeteren. Daar richt het Oncode Accelerator-programma zich op. Met steun van het Nationaal Groeifonds bundelen tientallen organisaties, universiteiten en bedrijven in Nederland hun krachten. Zij krijgen hiervoor nu 123 miljoen euro definitief toegekend.

PhotonDelta

PhotonDelta richt zich op de ontwikkeling van fotonische chips, die worden toegepast voor snellere diagnoses van ziektes, veilige zelfrijdende voertuigen en efficiëntere voedselproductie. Dankzij fotonica worden apparaten kleiner, sneller en energiezuiniger ontwikkeld. Het PhotonDelta-programma heeft als doel Nederland een leidende rol te geven in de wereldwijde fotonicamarkt. Honderden startups, onderzoekers en producenten werken inmiddels in dit programma samen om dit doel te bereiken. Uit het Groeifonds ontvangen zij 110,8 miljoen euro definitief.

Biotech Booster

Biotech Booster helpt biotechnologische kennis in Nederland sneller op de markt te brengen. Het brengt kennisinstellingen en bedrijven samen om nieuwe kennis ‘van lab naar living room’ te brengen. Het project ontvangt hiervoor definitief 196,4 miljoen euro.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert in 50 grootschalige projecten die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Daarmee is een bedrag van € 11,2 miljard gemoeid.

De besluitvorming over deze projecten is definitief zodra de Groeifonds-begroting 2026 en de relevante departementale begrotingen 2026 door de Tweede en Eerste Kamer zijn goedgekeurd. Daarna kunnen de volgende fasen van de projecten van start.