Kabinet scherpt kennismigrantenregeling aan

Het kabinet wil de kenniseconomie verder versterken en tegelijkertijd de migratie naar Nederland verminderen. Daarom scherpt het kabinet de kennismigrantenregeling aan, zodat die meer wordt toegesneden naar het talent dat het Nederlandse bedrijfsleven nodig heeft. Dit schrijft minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister voor Asiel en Migratie, mede namens minister Karremans van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Het Kabinet wil het salaris dat nodig is om als kennismigrant te worden gezien verhogen. Dit betekent dat iemand een hoger salaris moet verdienen om als kennismigrant naar Nederland te kunnen komen. Ook wordt er kritischer gekeken naar de erkenning van bedrijven. Die erkenning is nodig om gebruik te kunnen maken van de kennismigrantenregeling. Het doel van deze aanscherpingen is het voorkomen van oneigenlijk gebruik en misbruik van de regeling.

Aanpassen van het looncriterium

Het kabinet is van plan om het looncriterium voor kennismigranten te verhogen. Voor kennismigranten van jonger dan dertig jaar overweegt het kabinet het ophogen van het looncriterium tot 1,1 keer het gemiddeld bruto jaarsalaris. Voor deze groep geldt nu een bruto maandsalaris van minimaal € 4.171,00. Met de verhoging stijgt de salariseis met ten minste honderden euro’s per maand.

Strengere eisen voor bedrijven

Daarnaast wil het kabinet de eisen voor bedrijven die een vergunning voor kennismigranten kunnen aanvragen verzwaren. Een bedrijf kan een vergunning aanvragen voor kennismigranten als het een 'erkend referent' is. De eisen gaan over hoe financieel gezond en stabiel een bedrijf is en of het bedrijf betrouwbaar is. Een aanvraag kan bijvoorbeeld afgewezen worden als er in de afgelopen 4 jaar 3 of meer boetes zijn gegeven voor fiscale vergrijpen, het niet betalen van het Wettelijk minimumloon en/of voor de inzet van illegale arbeid. Het kabinet is voornemens deze eisen te verzwaren, verduidelijken en aanscherpen. Bijvoorbeeld door ook het overtreden van andere relevante wetten te laten meewegen bij de aanvraag.

Daarnaast moet een bedrijf zijn erkenning als referent verliezen als het twee jaar of langer geen kennismigrant in dienst heeft gehad.

Deze maatregelen worden momenteel nader uitgewerkt. Hierbij is er nadrukkelijk aandacht voor de uitvoerbaarheid en de gevolgen voor het vestigingsklimaat en bedrijfsleven.