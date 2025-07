Langetermijnbeleid: terugkeer en verblijf

De grootschalige Russische invasie duurt helaas nog voort. Er is politieke overeenstemming over het verlengen van de tijdelijke bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne in de Europese Unie (EU), tot en met 4 maart 2027. Het kabinet ondersteunt Oekraïners die al willen terugkeren en werkt aan een breder terugkeerprogramma. Daarnaast werkt het kabinet aan plannen voor een alternatief voor verblijfsrecht in de vorm van een transitiedocument voor vluchtelingen voor als de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) stopt.