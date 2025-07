Migratie naar Nederland opnieuw gedaald

Het aantal mensen dat naar Nederland migreert is in 2024 verder gedaald. De bredere trend die al enkele jaren zichtbaar is, zet zich daarmee voort. Het kabinet heeft de vijfde editie van de ‘Staat van Migratie’ aan de Tweede Kamer gezonden. Daarin staan feiten en cijfers over de migratieontwikkelingen naar Nederland en internationaal.

In 2024 kwamen er ongeveer 314.000 mensen naar Nederland, wat neerkomt op een daling van 6% vergeleken met 2023. Deze migranten komen vooral hierheen om te werken, om te studeren of voor hun gezin.

Minder asielaanvragen, minder studiemigratie, meer vertrek

Vergeleken met 2023 is het aantal eerste asielaanvragen gedaald met 16%. In de EU is het aantal eerste asielaanvragen ook afgenomen, en wel met 13 procent. Ondanks de daling in het aantal asielaanvragen blijft de druk op de opvang groot, dit komt onder andere doordat 26% van de COA-bewoners eind 2024 vergunninghouder was.

Het aantal ingezetenen in Nederland met een EU-nationaliteit is met 6% gestegen ten opzichte van 2023. De grootste groep had de Poolse nationaliteit, gevolgd door de Duitse en Bulgaarse nationaliteit.

Eind 2024 zochten 123.210 Oekraïense mensen bescherming in Nederland, een toename ten opzichte van 2023.

Er is een lichte daling zichtbaar in het aantal aanvragen voor mensen die hier komen studeren. Ook werd ingezet op de handhaving van de openbare orde. In 2024 zijn 18% meer ongewenstverklaringen en zware inreisverboden opgelegd dan in 2023. Verder sorteert de inzet op verbetering van de samenwerking met andere landen effect. In 2024 zijn 4% meer mensen met behulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek aantoonbaar vertrokken uit Nederland, waarbij het gedwongen vertrek met 16% is toegenomen.

Over de Staat van Migratie

De Staat van Migratie geeft een overzicht van hoeveel mensen er naar Nederland komen en weer vertrekken. Maar ook informatie over opvang, huisvesting en inburgering. Migratie is wereldwijd. Daarom biedt de Staat ook informatie over migratie in internationaal en Europees perspectief.

De Staat van Migratie is een gezamenlijke productie van de ministeries van Asiel en Migratie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de betrokken uitvoeringsorganisaties.