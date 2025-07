Nederland versnelt met vernieuwde Digitaliseringsstrategie

Het kabinet lanceert een Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) onder het motto: Samen versnellen is de enige optie. Deze strategie is een gezamenlijke digitaliseringsstrategie van gemeenten, provincies, waterschappen, publieke dienstverleners en het rijk om de digitale basis van ons land te versterken en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In een steeds verder digitaliserende wereld is deze samenwerking tussen overheden essentieel voor een weerbare samenleving en een sterke economie.

Focus in aanpak

Digitalisering stelt ons voor urgente vraagstukken, zoals versnippering in IT-beleid, innovatie, een tekort aan digitale professionals en de geopolitieke noodzaak om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse technologieaanbieders. Met de NDS focust Nederland op regie, samenwerking, weerbaarheid en een toekomstgerichte aanpak.

Staatssecretaris Van Marum van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “De NDS is een belangrijke mijlpaal. De noodzaak en urgentie om gezamenlijk als één overheid te versnellen in de digitale wereld wordt breed gedeeld. We kunnen ons niet veroorloven om als afzonderlijke organisaties te werk te gaan. Ik ben de provincies, gemeenten, waterschappen en publieke dienstverleners zeer dankbaar voor hun constructieve bijdrage en commitment. Digitalisering raakt inmiddels elk aspect van onze samenleving. Het is een onmisbare voorziening geworden, net als voedsel, energie, water en onderwijs. Nederlanders moeten erop kunnen vertrouwen dat overheidsdiensten eenvoudig werken en goed blijven functioneren. Deze samenwerking geeft mij veel vertrouwen in de toekomst van de digitale overheid.”

De NDS legt de nadruk op zes prioriteiten waarop alle overheidsorganisaties als één overheid samen versnellen. Dit zijn:

We zetten cloudtechnologie gezamenlijk in.

We werken aan een verkenning van het realiseren van een overheidsbrede soevereine clouddienst in samenwerking met bestaande overheidsdienstverleners en de markt. We streven naar een centrale overheidsmarktplaats voor cloudtechnologieën, die vraag aan het juiste aanbod koppelt. Dit doen we op basis van standaarden en Europese ervaringen. Waarbij de inzet is om gegevens en diensten die van essentieel belang zijn niet langer in de publieke cloud onder te brengen. We delen en benutten data op een verantwoorde manier over overheidslagen heen.

Dit doen we door overheidsbreed datagedreven te werken via het federatief datastelsel met bindende afspraken en standaarden. Domeinspecifieke afsprakenstelsels sluiten daarop aan. We werken aan een overheidsbreed stelsel om gegevensknelpunten waar organisaties tegenaan lopen boven water te halen, die collectief op te lossen en toekomstige knelpunten te voorkomen. We benutten op een verantwoorde manier de kansen van AI.

We zetten deze technologie in om maatschappelijke problemen op te lossen en dienstverlening aan burgers te verbeteren. Dat doen we door hierin regie te nemen via één leidende aanpak, succesvolle toepassingen bruikbaar te maken voor de hele overheid en door belemmeringen voor innovatie weg te nemen. We streven naar een hoogwaardige AI- infrastructuur waar ook de overheid gebruik van maakt, bestaande uit onder meer hoge kwaliteit data, open taalmodellen uit Nederland en/of de EU, het opleiden en behouden van beschikbaar talent en voldoende rekenkracht. We zetten burgers en ondernemers centraal.

Er lopen al veel activiteiten op dit thema, ook buiten het digitaliseringsdomein om. Met deze NDS dragen we bij aan het centraal stellen van burgers en ondernemers door een aantal versnellingen aan te brengen. Zo moeten burgers en ondernemers het contact en de interactie vanuit één overheid ervaren. Daarbij is het uitgangspunt: ‘altijd de juiste deur’. Burgers en ondernemers krijgen (informatie over) publieke diensten en producten proactief aangereikt en aangeboden. De dienstverleningsbeleving van burgers en ondernemers staat centraal. We versterken digitale weerbaarheid en digitale autonomie van de overheid.

Er is één overheidsbrede aanpak voor digitale weerbaarheid en digitale autonomie, inclusief een aantal collectieve oplossingen. We vergroten onze eigen zelfstandigheid als het gaat om digitale technologie en zorgen dat we minder afhankelijk zijn van een te beperkt aantal leveranciers. We versterken de stabiliteit van de overheid door onze digitale weerbaarheid continu te verbeteren. Bij crises zorgen we voor snel en effectief herstel, zodat verstoringen geen langdurige schade veroorzaken. Oefeningen zijn hierbij belangrijk en dit doen we als één overheid. Er is een overheidsbrede aanpak op quantumveilige cryptografie en, in samenwerking met de markt, zijn alle overheidsorganisaties voorbereid om de risico’s te beheersen. We versterken digitaal vakmanschap van ambtenaren en hebben een moderne werkomgeving.

Organisaties gaan datagedreven werken. Daar moeten de vaardigheden en de werkomgeving van ambtenaren op aansluiten. We stellen een personeelsstrategie voor digitalisering vast waarmee we bepalen welke kennis we in huis moeten hebben en welke we uit de markt halen. Hiermee kunnen we gerichter werven, omscholen en onderwijs ontwikkelen op basis van technologische innovaties. We nemen regie op de ontwikkeling van digitaliseringskennis van ambtenaren en zorgen voor opschaling en samenhang van de centrale pools voor digitaliseringsprofessionals. ICT-kennis wordt actief gedeeld en efficiënter ingezet. We streven naar een moderne digitale werkomgeving waarmee de ambtenaar is toegerust met de juiste middelen om zijn of haar werk effectief uit te voeren.

Betere digitale toekomst voor iedereen

De Nederlandse Digitaliseringsstrategie onderstreept dat samenwerking essentieel is om tot doorbraken te komen. Een vervolgstap is om de benodigde investeringen in kaart te brengen om een krachtige digitale overheid te realiseren, die werkt voor alle Nederlanders. Parallel daaraan wordt samen met alle overheidslagen gestart met de uitvoering van de strategie.