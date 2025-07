Rusland intensiveert het gebruik van chemische wapens in Oekraïne

De MIVD en AIVD waarschuwen voor een intensivering van de Russische inzet van chemische wapens in Oekraïne. Dit is een schending van het Verdrag Chemische Wapens. Steeds vaker zet Rusland tegen Oekraïne een breed scala aan chemische wapens in, waarbij ze niet schuwen om sterkere stoffen zoals chloorpicrine te gebruiken. Dit heeft minister Ruben Brekelmans vandaag aan de Tweede Kamer laten weten.

Waar al bekend was dat Rusland traangas in Oekraïne gebruikt, bevestigen de MIVD en AIVD dat Rusland ook de sterkere chemische stof chloorpicrine inzet. Dat concluderen de diensten samen met de Duitse buitenlandse inlichtingendienst BND. Chloorpicrine is bij hoge concentraties in afgesloten ruimten dodelijk. Dit is een nog grovere schending van het Verdrag Chemische Wapens, dat de inzet van deze verstikkende stof onder alle omstandigheden verbiedt.

Directeur MIVD viceadmiraal Peter Reesink ziet deze intensivering als een zorgelijke ontwikkeling: “Het toont aan dat Rusland –waar het gaat om chemische wapens - het gebruik intensiveert. We zien tegelijkertijd dat Rusland dit soort wapens steeds gemakkelijker inzet. Daarmee neemt de dreiging toe die uitgaat van het Russische chemische wapenprogramma.”

Minister Brekelmans: “Rusland gaat steeds verder in de inzet van chemische wapens. Het gebeurt systematisch en op substantiële schaal. Dit is een glijdende schaal. Het is volstrekt onacceptabel en laat wederom zien welke brute agressor Oekraïne tegenover zich heeft. Wij maken dit nu openbaar, omdat de Russische inzet van chemische wapens niet mag worden genormaliseerd. Als de drempel voor dit inzet van dit type wapens omlaag gaat, is dit niet alleen gevaarlijk voor Oekraïne maar ook voor de rest van Europa en de wereld. Meer sancties, isolatie van Rusland, en onverminderde militaire steun aan Oekraïne zijn op zijn plaats.”

Oekraïense slachtoffers

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie heeft Rusland sinds de grootschalige invasie in 2022 meer dan 9.000 aanvallen met chemische wapens op Oekraïense militairen uitgevoerd. Zeker drie doden worden door Oekraïne direct toegeschreven aan de blootstelling aan chemische wapens.

Indirect leidt de Russische inzet van chemische wapens tot veel meer dodelijke Oekraïense slachtoffers. Dat komt omdat veel Oekraïense militairen door de inzet van chemische wapens gedwongen worden hun schuilplaats te verlaten. Vervolgens worden ze met conventionele munitie gedood.

Russische intensivering

De MIVD en AIVD zien dat het Russische militaire leiderschap, waaronder de Russische Radiologische, Chemische en Biologische (RCB) Verdedigingstroepen, het gebruik van chemische wapens steunt en ook actief is gaan faciliteren. Inmiddels is het gebruik van traangassen en chloorpicrine door Russische troepen gestandaardiseerd en aan de orde van de dag. Het is zeer waarschijnlijk dat dit ook in de toekomst een dreiging zal blijven.

Naast het feit dat Rusland fors in het chemische wapenprogramma investeert, breidt het onderzoek naar chemische wapens uit en worden nieuwe wetenschappers voor het programma geworven.