Verlenging Richtlijn Tijdelijke Bescherming tot en met 4 maart 2027 voor vluchtelingen uit Oekraïne en Raadsaanbevelingen voor na afloop van de RTB

De Russische invasie in Oekraïne is nog niet voorbij. Het is belangrijk dat vluchtelingen uit Oekraïne kunnen blijven rekenen op onze steun. Daarom heeft de Europese Commissie op 4 juni 2025 voorgesteld om de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) met een jaar te verlengen tot en met 4 maart 2027. De Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken hebben op 13 juni 2025 ingestemd met het verlengingsvoorstel. Formele aanname hiervan in de Raad van de Europese Unie is voorzien op 15 juli 2025

Daarnaast heeft de Europese Commissie, op 4 juni 2025, een voorstel voor Raadsaanbevelingen voor de periode na afloop van de RTB gepresenteerd. Het kabinet hecht aan een Europees gecoördineerde aanpak voor effectiviteit van de aanpak en het voorkomen van secondaire migratiestromen. Daarom gaat Nederland graag over het voorstel in gesprek met andere EU-lidstaten. De Raad van de Europese Unie zal deze aanbevelingen naar verwachting deze zomer (of anders vlak na de zomer) aannemen.

Toen miljoenen mensen uit Oekraïne op de vlucht sloegen voor de Russische invasie heeft de Raad van de Europese Unie op 4 maart 2022 de RTB in werking gesteld. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne in alle EU-lidstaten tijdelijk recht op opvang, medische zorg, en onderwijs. Ook geeft het de mogelijkheid om te kunnen werken.