Benoeming Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Marc Kuipers wordt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2026.

Mr. M.J. (Marc) Kuipers is sinds 2021 consul-generaal in Osaka, Japan voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij inspecteur-generaal bij de Inspectie SZW, nu de Nederlandse Arbeidsinspectie. Eerder was hij onder andere plaatsvervangend directeur-generaal bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), en werkte hij in verschillende managementfuncties, onder meer als directeur Dienst Justis, bij het ministerie van Justitie. Marc Kuipers studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.