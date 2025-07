Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal VWS

Erwin Flipse wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel hiervoor van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2025.

Drs. E.J.H.S. (Erwin) Flipse MPA is sinds 2022 lid van het bestuur van de rechtbank Amsterdam. Daarvoor zat hij bij UMC Utrecht in de leiding van twee divisies, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de brede portefeuille bedrijfsvoering. Eerder werkte hij bij twee adviesbureaus, waar hij de overheid adviseerde over doelmatigheids- en sturingsvraagstukken. Ook werkte hij geruime tijd in verschillende leidinggevende functies bij het directoraat-generaal Rijksbegroting van het ministerie van Financiën. Erwin Flipse studeerde Politicologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en hij behaalde een Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.