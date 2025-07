Coronasteun voor vaste lasten heeft ondernemers effectief geholpen

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), door het kabinet opgezet tijdens de coronapandemie, heeft ondernemers effectief geholpen om overeind te blijven in die economisch lastige periode. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde beleidsevaluatie van de coronasteunmaatregelen TOGS en TVL. De regelingen waren volgens het onderzoek niet alleen doeltreffend en doelmatig, maar ook gebruiksvriendelijk en snel toegankelijk voor ondernemers die door omzetverlies destijds in de knel kwamen. Dat schrijft minister Karremans (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Tegemoetkoming Vaste Lasten en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) was vanaf juni 2020 beschikbaar voor ondernemers die door de coronamaatregelen te maken kregen met groot omzetverlies. Bijvoorbeeld omdat hun restaurant of winkel tijdelijk dicht moest om verspreiding van het virus te beperken. In totaal is ruim €10 miljard aan TVL-subsidies uitgekeerd, verdeeld over 421.816 verleende aanvragen, met een gemiddeld subsidiebedrag van ruim €24.000. Voordat de TVL van kracht werd, konden ondernemers eenmalig €4.000 van de overheid ontvangen via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Uit de evaluatie blijkt dat de TVL- en TOGS-regelingen waarschijnlijk hebben geholpen om te voorkomen dat bedrijven in geldproblemen kwamen of failliet gingen. Ook is het gebruik van publieke middelen verantwoord gebleken. De TVL werd als toegankelijk en gebruiksvriendelijk ervaren. Ondernemers gaven in enquêtes aan tevreden te zijn over de voorwaarden, het aanvraagproces en de snelheid van uitbetaling. Mede door de samenwerking tussen uitvoeringsinstanties zoals RVO, de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel kon snel en effectief worden gehandeld.

Minister Karremans van Economische Zaken benadrukt het belang van de regelingen: “De regelingen gaven ondernemers ademruimte op een moment dat omzet wegviel, maar de huur en andere vaste lasten gewoon doorgingen. De TVL en TOGS hebben voor honderdduizenden ondernemers in coronatijd het verschil gemaakt tussen overleven of omvallen.”

Ondernemers die tijdens de coronacrisis gebruikmaakten van de TVL-regeling kunnen te maken krijgen met een terugvordering, bijvoorbeeld wanneer hun omzetdaling lager bleek dan eerder ingeschat. Ondernemers met betalingsproblemen worden nadrukkelijk opgeroepen om tijdig contact op te nemen met RVO of hulporganisaties zoals de Kamer van Koophandel, GeldFit Zakelijk of hun gemeente. Zo wordt gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing, zoals een betalingsregeling.