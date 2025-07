Definitief geen terugvorderingen bij het herstellen van de WIA-fouten

Er wordt niet teruggevorderd in het herstellen van de fouten die zijn gemaakt bij de vaststelling van het dagloon van WIA-uitkeringen in de periode 2020-2024. Dat besluit staat in een Kamerbrief van minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de hersteloperatie.

Eerder had de minister al aangegeven terughoudend om te willen gaan met het eventueel terugvorderen als mensen door onjuiste berekeningen een te hoge uitkering kregen. Minister Van Hijum besluit nu definitief niet te gaan terugvorderen in het geval er fouten door UWV zijn gemaakt in de WIA-dagloonvaststelling tussen 2020 en 2024. Daarmee wil de minister zo snel mogelijk de onzekerheid bij mensen wegnemen dat ze misschien een bedrag moeten terugbetalen. Dit geldt ook voor de beëindigde uitkeringen tussen 2020 en 2024.

Minister Van Hijum: “Ik wil een sociale zekerheid die werkt. In dit geval is er veel misgegaan, ik vind niet dat mensen daar de dupe van mogen worden. Door verkeerde dagloonberekeningen zaten veel mensen in grote onzekerheid over hun WIA-uitkering. In de toch al moeilijke tijden die arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, wil ik geen extra zorgen creëren. Daarom besluit ik definitief dat mensen het geld dat ze teveel hebben gekregen, niet hoeven terug te betalen. Dit zorgt er ook voor dat deze hersteloperatie niet onnodig nóg complexer wordt.”

Nadelige gevolgen voorkomen

Sommige mensen hebben door de fouten in het dagloon te weinig uitkering gekregen. Met de hersteloperatie krijgen zij dat bedrag alsnog in de vorm van een nabetaling. In samenwerking met UWV probeert de minister ervoor te zorgen dat eventuele nabetalingen zo min mogelijk nadelige gevolgen hebben op bijvoorbeeld toeslagen die mensen ontvangen, zoals huur of zorgtoeslag. Dit geldt ook voor andere vormen van inkomensondersteuning of de belastingheffing. De minister streeft ernaar te voorkomen dat een nabetaling meetelt voor het totale inkomen van personen of huishoudens. Over de uitwerking hiervan volgt dit najaar meer informatie.

Hersteloperatie fouten daglonen

UWV gaat in totaal van 43 duizend mensen de uitkering controleren op mogelijke fouten in het dagloon tussen 2020 en 2024. Deze mensen zijn inmiddels nagenoeg allemaal geïnformeerd door de uitvoeringsorganisatie. Ook heeft UWV bijna alle 173 duizend mensen op de hoogte gebracht dat er bij hen geen reden is om aan te nemen dat er fouten zijn gemaakt. Hun uitkering blijft dus hetzelfde.



Het onderzoek naar de uitkeringen waarbij mogelijk wél fouten zijn gemaakt kan – zoals de minister in een eerdere brief aangaf – doorlopen tot 2027. Alle uitkeringen worden zorgvuldig gecontroleerd. In de tussentijd organiseert UWV verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en blijven ze in contact met de mensen om wie het gaat. Ook heeft UWV een extra team aangesteld dat zorgt voor persoonlijke begeleiding en helpt bij problemen of vervolgstappen.



Minister Van Hijum gaat op korte termijn ook werk maken van een onafhankelijk meldpunt voor uitkeringsgerechtigden met zorgen en vragen. Dit was een specifieke wens van de Tweede Kamer. De minister acht zo’n meldpunt van groot belang voor het herstel van vertrouwen.

Verbeteren kwaliteit UWV

Onderdeel van de verbeteraanpak is ook dat UWV zo snel mogelijk de kwaliteit van de sociaal-medische dienstverlening verbetert. Op dit moment lopen er verschillende metingen en onderzoeken die UWV gaan helpen de juiste uitkering te geven aan mensen en dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.