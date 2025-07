Odile Frauenfelder benoemd tot Chief Nursing Officer ministerie van VWS

Per 1 augustus 2025 wordt Odile Frauenfelder benoemd als nieuwe Chief Nursing Officer (CNO) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een CNO is een onafhankelijke externe adviseur van de minister van VWS. Zij adviseert de minister gevraagd en ongevraagd over allerlei thema’s die invloed hebben op het werk van helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Bijvoorbeeld thema’s als zeggenschap, arbeidsmarkt of opleiden. Frauenfelder volgt prof. dr. Evelyn Finnema op die sinds 1 mei 2021 de rol heeft vervuld.

Odile Frauenfelder: ”De huidige arbeidsmarkt vraagt een bredere kijk op de inzet van mensen die in zorg en welzijn willen werken. Naast verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten zijn er gelukkig steeds meer mensen die in deze belangrijke sector willen werken. Het is dan ook mooi om te zien dat functies zoals helpenden, ondersteunende functies en ook informele zorg steeds vaker worden ingezet. Dat vraagt om goede afstemming, opleidingen op maat, on the job waardering en borging in alle zorgdomeinen.”

Frauenfelder heeft de afgelopen 40 jaar breed ervaring opgedaan in de zorg- en welzijnssector, waarvan 13 jaar als verpleegkundige en 25 jaar als verpleegkundig specialist in het ziekenhuis. Zijvervulde daarna verschillende rollen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

Odile Frauenfelder zet zich de aankomende periode vooral in voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Op dit moment is ze werkzaam als Directeur Kwaliteit en Veiligheid en Chief Nursing Officer (CNO) bij Bloezem. De rol als CNO vervult Frauenfelder ongeveer 16 uur in de maand naast haar huidige werkzaamheden.