Non paper Versterken van cloudsoevereiniteit van overheden

Op vrijdag 11 juli is het Nederlandse non paper ‘Strengthening cloud sovereignty of public administrations’ vastgesteld. Met dit stuk wordt vanuit Nederland gepleit voor een aantal maatregelen in Europees verband voor het gebruiken van cloudtechnologie door overheden. Deze maatregelen moeten bijdragen aan meer actie in EU-verband voor het versterken van soevereiniteit van overheden ten aanzien van cloudtechnologieën.

Om ervoor te zorgen dat overheden in de EU meer onafhankelijk worden in hun gebruik van cloudtechnologieën, dient de EU verschillende acties te ondernemen. Zo wordt in het non paper opgeroepen tot het ontwikkelen van een eenduidige definitie van cloudsoevereiniteit, meer mogelijkheden voor sturen op soevereiniteit in de richtlijnen voor Europese aanbesteding, en het stimuleren van het gebruik van open toepassingen en standaarden. Daarnaast wordt voorgesteld om in Europees verband een afwegingskader te ontwikkelen, wat overheden kan helpen in het maken van bewuste keuzes voor het gebruik van publieke clouddiensten. Voorts is het van belang dat er voor het ontwikkelen en gebruiken van deze technologieën afdoende financieringsmogelijkheden ter beschikking worden gesteld.

Aansluiting bij EU-voorstellen en NDS

Het non paper sluit aan bij de aangekondigde voorstellen van de Europese Commissie op gebeid van cloud: de aanbeveling EU-wide cloud policy for public administrations and procurement en het wetsvoorstel Cloud and AI Development Act. Beide voorstellen worden begin 2026 verwacht. Daarnaast sluit het aan bij de ambities van de NDS, waarin Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties samenwerken aan een veilige en betrouwbare digitale overheid.