3 experimenteerlocaties gelanceerd – € 15 miljoen voor innovatie op het erf

Vandaag gaan 3 experimenteerlocaties officieel van start waar boeren, tuinders en onderzoekers samenwerken aan de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Op deze plekken wordt getest welke innovaties écht werken in de praktijk – op het erf, in de kas of op het land. Met een investering van € 15 miljoen ondersteunt minister Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) deze initiatieven. De locaties zijn tot stand gekomen via de subsidieregeling experimenteerlocaties (SREL), waarvoor begin dit jaar plannen konden worden ingediend. Het doel is innovatie te versnellen en ervoor te zorgen dat nieuwe oplossingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk van boeren en tuinders.

Minister Wiersma: “De kracht van innovatie ligt bij de mensen die elke dag op het land staan. Boeren weten als geen ander wat er speelt in hun regio. Met deze € 15 miljoen krijgen samenwerkingsverbanden van boeren en onderzoekers de ruimte om de komende 5 jaar ideeën direct op het erf te testen. De combinatie van praktijkkennis en wetenschap is essentieel voor een toekomstbestendige landbouw. Zo komt innovatie echt van de grond, dichtbij de boer en met oog voor de lokale situatie.”

De experimenteerlocaties zijn unieke samenwerkingen tussen agrarische ondernemers, onderzoekers en ketenpartners. In elk gebied werken ze aan maatwerkoplossingen die passen bij de lokale omstandigheden – want wat in de natte veenweidegebieden van het Groene Hart werkt, pakt op Brabantse zandgrond heel anders uit.

Van het veenweidegebied tot de beekdalen: op elke locatie worden actuele thema’s aangepakt, zoals stikstofreductie, het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, verbetering van bodem- en waterkwaliteit, het versterken van diergezondheid en dierenwelzijn en biodiversiteit. Daarbij wordt geëxperimenteerd met zowel technische als sociale innovaties.

De eerste 3 experimenteerlocaties:

Fieldlab Groene Hart (Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht)

Gericht op melkveehouderij in het westelijke veenweidegebied. Hier worden duurzame, circulaire oplossingen getest samen met ketenpartners – van boer tot overheid en financier. Boeren testen onder meer innovatieve maatregelen om stikstofuitstoot te verlagen via managementaanpassingen en technologie.

Experimenteergebied Oost-Nederland (Twente en Achterhoek)

Hier wordt gewerkt aan een fundamentele verandering van het landbouwproductiesysteem. De focus ligt op kringlooplandbouw, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en nieuwe verdienmodellen. Boeren experimenteren met wateropslag, verdienmodellen in beekdalen en het sluiten van nutriëntenkringlopen.

Boerderij van de Toekomst Zuidoostelijk Zandgebied (De Peel)

In samenwerking met Wageningen University & Research worden vier innovatieve bedrijfssystemen getest die passen bij de zandgronden van Zuidoost-Nederland. Er is aandacht voor duurzaam grondgebruik, doelgericht werken met KPI’s en toepassing van nieuwe technologie zoals drones en robots. Boeren stemmen hun teelten af en werken slim samen om gezamenlijke doelen te halen.

Op weg naar een landelijk netwerk

Deze 3 locaties zijn pas het begin. Het doel is om toe te werken naar meerdere experimenteerlocaties die straks een landelijk netwerk vormen waarin praktijkkennis, data en ervaringen breed gedeeld worden.

De kennis en data die hieruit voortkomen worden vanaf het najaar van 2025 gedeeld via het nieuwe Nationaal Platform Experimenteerlocaties – de plek waar de resultaten van experimenteerlocaties worden gedeeld en waar boeren kunnen leren van boeren.

Meer informatie over de subsidieregeling experimenteerlocaties is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/experimenteerlocaties-voor-de-agrarische-sector