Europese Unie (EU) neemt 18e sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 18 juli 2025 nam de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aan tegen Rusland. De sancties zijn onder andere gericht tegen Russische olie-inkomsten, banken en de Russische schaduwvloot.

EU: sancties tegen Rusland

De EU heeft sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de illegale invasie van Oekraïne. De sancties blijven nodig om de druk op Rusland verder op te voeren. Ook deze week bombardeerde Rusland onschuldige burgers in Oekraïne. Sancties maken het moeilijker voor Rusland om de oorlog te blijven bekostigen.

De nieuwe sancties in het kort

55 nieuwe personen en bedrijven op de sanctielijst

De EU heeft nog eens 14 personen en 41 bedrijven toegevoegd aan de sanctielijst, die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen of bedreigen van de onafhankelijkheid en landsgrenzen van Oekraïne. Of het helpen van Rusland in het omzeilen van sancties. Hiermee staan inmiddels meer dan 2.500 personen en bedrijven op de sanctielijst.

Sancties tegen Russische energie-inkomsten

Met het nieuwe sanctiepakket zet de EU zich in om de Russische inkomsten op energie te verminderen. Bijvoorbeeld door het prijsplafond voor olie verder te verlagen. De olie-export vertegenwoordigt nog steeds een derde van de inkomsten van de Russische overheid.

De EU stelt ook een verbod in op alle transacties met of voor Nord Stream 1 & 2. Het doel is dat deze pijplijnen nooit meer in gebruik genomen worden. Hiermee laten EU-landen zien dat er geen toekomst is voor Russische fossiele brandstoffen in de EU.

Maatregelen tegen de Russische schaduwvloot

De EU legt extra sancties op tegen nog eens 105 schepen uit de Russische schaduwvloot. Deze schepen zijn betrokken bij de omzeiling van het olieprijsplafond of het transporteren van militaire goederen of gestolen Oekraïens graan. Met de sancties krijgen de schepen niet langer toegang tot Europese havens en dienstverlening. Dit verbod geldt nu voor 444 schepen. Met deze sancties raken we de Russische oorlogskas en beschermen we onze kusten.

Sancties tegen nog eens 22 banken

De EU heeft ook nieuwe sancties opgelegd tegen nog eens 22 Russische banken. Deze banken worden afgesloten van het internationale betalingsverkeer. Daarnaast maakt de EU het makkelijker om sancties in te voeren tegen financiële instellingen in andere landen die Rusland helpen bij de agressieoorlog tegen Oekraïne het omzeilen van sancties.

Sancties tegen het Russische Nationale Investeringsfonds

De EU stelt een transactieverbod op tegen het Russische Nationale Investeringsfonds en verschillende projecten waarin dit Fonds investeert. Het doel van de sancties tegen het Russische Nationale Investeringsfonds is om hiermee de Russische economische groei op de lange termijn te remmen. Daarmee wordt het voor Rusland extra moeilijk om de oorlog te blijven bekostigen.

Hebben de sancties tegen Rusland effect?

De sancties tegen Rusland raken de Russische schatkist. Onder andere € 300 miljard van de Russische Centrale Bank is geblokkeerd in de EU en G7-landen. Ruim € 21 miljard aan private tegoeden is bevroren. En Rusland loopt ongeveer € 91 miljard aan export naar de EU mis. Geld dat Rusland niet kan gebruiken om oorlog te voeren. Lees ook het artikel: Werken sancties?

Exportbeperkingen zorgen er ook voor dat Rusland steeds minder toegang heeft tot hoogwaardige technologie, zoals vliegtuigonderdelen en computerchips.

Blijvende inzet Europese Unie

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen. Een compleet overzicht van de sancties is te vinden op de sanctiepagina van de EU. Zie ook de EU-tijdlijn van de sancties tegen Rusland.