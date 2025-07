100 miljoen meer subsidie voor verduurzaming vve’s: gewijzigde regeling in consultatie

Vandaag start de internetconsultatie over de voorgestelde wijziging van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Doel is om de regeling aantrekkelijker te maken voor verenigingen van eigenaars (vve’s), woonverenigingen en wooncoöperaties.

In de gewijzigde SVVE zijn verbetervoorstellen vanuit marktpartijen, vve’s en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verwerkt. Tijdens de internetconsultatie kan iedereen op de voorgestelde wijzigingen reageren. Dat kan tot en met 18 augustus 2025. Daarna wordt de definitieve regeling opgesteld. Deze treedt per 1 januari 2026 in werking.

Ruim € 100 miljoen extra en verlenging looptijd

De aangepaste regeling bevat onder meer de volgende wijzigingen:

De SVVE loopt op dit moment tot en met 2027. De looptijd wordt verlengd tot en met 2030.

Het subsidieplafond voor verduurzamingsadviezen, -onderzoeken en -maatregelen wordt opgehoogd van ruim € 76 miljoen naar € 179 miljoen.

De grens van maximaal € 2,5 miljoen subsidie per vereniging vervalt. Wel blijft er een maximum subsidiebedrag gelden voor individuele appartementen.

De vereiste isolatiewaarde voor voorzetbeglazing of achterzetbeglazing bij monumenten wordt verlaagd.

Lees alle wijzigingen in de internetconsultatie.

Over de SVVE

De SVVE ondersteunt (gemengde) vve’s, woonverenigingen en wooncoöperaties bij het verduurzamen van hun gebouw. De subsidie bestaat uit drie onderdelen: verduurzamingsonderzoek, -advies en -maatregelen, oplaadpuntenadvies en basislaadinfrastructuur.