Extra financiering voor grensinfopunten

Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2025 extra financiering beschikbaar voor grensinfopunten.

Bij deze loketten kunnen mensen informatie krijgen over wat van belang is als ze over de grens gaan werken, wonen, studeren of ondernemen. Er zijn op dit moment 110 grensinfopunten verspreid over alle grensprovincies.

Minister van Hijum: “In de regio is het buitenland vaak heel dichtbij. Een grote stad waar je gaat studeren ligt net in België of Duitsland. Of een nieuwe uitdagende baan is aan de andere kant van de grens. Veel mensen overzien alleen niet dat er allemaal regelgeving is die aan de andere kant net even anders is. De grensinfopunten doen fantastisch werk om mensen daarbij te helpen. Maar door de onzekerheid over de financiering dreigde personeel en kennis verloren te gaan. Ik ben heel blij dat we een oplossing kunnen bieden.”

Jaarlijks maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) € 615.058 extra vrij. Inclusief de al bestaande financiering draagt SZW vanaf 2025 € 1.558.808 bij aan de grensinfopunten. Dit komt neer op 50% van de kosten. De andere helft wordt door regionale partijen, zoals provincies, gemeenten en arbeidsmarktregio’s betaald.