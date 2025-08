Start experiment om antimicrobiële geneesmiddelen beter beschikbaar te maken

Op vrijdag 1 augustus is een 2-jarig experiment gestart om antimicrobiële geneesmiddelen (zoals antibiotica) beter beschikbaar te maken. Het experiment zorgt voor 2 concrete veranderingen in de praktijk. Doordat patiënten de komende 2 jaar geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor antimicrobiële geneesmiddelen, is de hoop dat deze kosten geen drempel vormen om de juiste medicijnen te nemen. Daarnaast hebben fabrikanten niet langer te maken met een vergoedingslimiet, wat hopelijk leidt tot een verbeterde beschikbaarheid van deze belangrijke geneesmiddelen.

Voorkomen van antibioticaresistentie

Het is belangrijk om geneesmiddelen goed beschikbaar te houden, zeker als het gaat om antimicrobiële geneesmiddelen. Als een patiënt moet wisselen van antimicrobiële kuur, of een niet-optimale behandeling krijgt, vergroot dat namelijk de kans dat micro-organismen resistent worden voor antimicrobiële geneesmiddelen. Micro-organismen (zoals bacteriën en schimmels) worden dan ongevoelig voor een behandeling. En dat, wat ook wel antimicrobiële resistentie wordt genoemd, is een risico voor de héle samenleving.

Bijzonder experiment

In het experiment worden antimicrobiële geneesmiddelen (in totaal zo’n 400) uitgezonderd van de vergoedingslimieten die gelden in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS is zo ingericht dat geneesmiddelen die onderling vervangbaar zijn, een vergoedingslimiet hebben. Dit helpt om geneesmiddelen betaalbaar te houden. Maar vergoedingslimieten kunnen ook uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van beschikbaarheid. Of het kan ertoe leiden dat wanneer iemand om medisch-inhoudelijke redenen een specifiek geneesmiddel nodig heeft, een bijbetaling van de patiënt gevraagd wordt.

Doordat de prijsdruk van de GVS-vergoedingslimieten voor deze geneesmiddelen vervalt, is de verwachting dat de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen verbetert. Bovendien zorgt het opheffen van de GVS-vergoedingslimieten voor deze groep geneesmiddelen ervoor dat patiënten die deze middelen nodig hebben, geen eigen bijdrage voor hun geneesmiddelen meer hoeven te betalen. Dat zorgt ervoor dat ze niet om financiële redenen hoeven te wisselen naar een niet-optimaal geneesmiddel voor hun situatie.