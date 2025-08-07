EU breidt lijst invasieve exoten uit

De Europese Unie (EU) heeft 26 nieuwe planten- en diersoorten toegevoegd aan de zogeheten Unielijst van invasieve exoten. Deze soorten vormen een bedreiging voor de natuur, omdat ze inheemse soorten kunnen verdringen, ziekten overbrengen of schade veroorzaken aan ecosystemen. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) ondersteunt deze maatregel, die is bedoeld om de biodiversiteit te beschermen.

Staatssecretaris Rummenie (LVVN): ''Invasieve exoten zijn schadelijk voor de verscheidenheid in onze natuur. Ze verdrukken inheemse soorten en moeten daarom aangepakt worden voordat ze zich verder verspreiden. Daar helpt deze stap van de EU bij.''

Verbod op bezit, handel en verspreiding

Door de toevoeging aan de Unielijst is het vanaf nu verboden om deze soorten te houden, verhandelen, kweken, vervoeren of te importeren. Ook voortplanting en verspreiding moeten hiermee worden voorkomen. Het gaat om 18 dier- en 8 plantensoorten die zijn terug te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Dieren en planten

Bestaande huisdieren mogen gehouden worden tot hun natuurlijke dood, maar mogen niet worden verkocht, uitgezet of zich voortplanten. Dieren mogen wel worden overgedragen aan bijvoorbeeld een opvang als de eigenaar er niet langer voor kan zorgen. De opgenomen planten mogen nog in tuinen of vijvers staan, mits ze zich niet verspreiden. Verkoop of weggeven is niet toegestaan.

Handel en toezicht

Handelaren mogen bestaande voorraden nog tot 7 augustus 2026 verkopen. Voor de Amerikaanse nerts en de Canadese bever gelden de nieuwe regels vanaf 7 augustus 2027. De NVWA ziet toe op naleving van de regels. Meer informatie over controle en handhaving is te vinden op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Achtergrond

De uitbreiding van de Unielijst is onderdeel van EU-verordening 1143/2014. Deze verordening regelt de aanpak van invasieve exoten in Europa. Veel van deze soorten zijn ooit door menselijk handelen in Europa terechtgekomen, bijvoorbeeld via de handel in sierplanten of door onbedoelde import. Met de uitbreiding wil de EU verdere schade aan natuur en biodiversiteit voorkomen.