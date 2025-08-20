Nederland levert luchtverdediging in Polen ter bescherming NAVO en steun aan Oekraïne

Nederland stuurt onder meer 2 Patriot-luchtafweersystemen naar Polen. De luchtverdedigingssystemen en circa 300 militairen beveiligen van 1 december t/m 1 juni volgend jaar het logistieke centrum van de NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Dit levert steun aan Oekraïne. Minister Ruben Brekelmans maakt de Nederlandse bijdrage vandaag bekend.

Het gaat om een geïntegreerde eenheid van 3 verschillende capaciteiten. Naast beide Patriots betreft het een Nasams luchtafweersysteem en anti-dronesystemen. Hiermee levert Nederland samen met partners gelaagde luchtverdediging tegen eventuele dreigingen van ballistische raketten, kruisvluchtwapens, straaljagers, helikopters en drones.

Brekelmans: “Defensie levert geavanceerde capaciteiten. Die zijn schaars, maar Nederland is in staat ze te bieden. Deze inzet draagt bij aan 3 belangrijke doelen: het NAVO-grondgebied verdedigen, Russische agressie ontmoedigen en onverminderde steun aan Oekraïne leveren. Zo houden we de Russische dreiging zo ver mogelijk op afstand.”

NSATU coördineert en faciliteert het trainen van Oekraïense militairen en levert militaire steun aan het land. Het door NAVO-landen aan Oekraïne geschonken militaire materieel moet veilig de plek van bestemming bereiken. De luchtverdediging stelt NSATU in staat om deze logistieke activiteiten veilig uit te voeren.

Inzet F-35's

Eerder zegde Nederland de inzet van F-35-gevechtsvliegtuigen boven Polen toe. Die bewaken hier samen met Noorse collega's het NAVO-luchtruim van 1 september tot en met 1 december. De inzet is ook bedoeld om Rusland af te schrikken en militair materieel dat naar Oekraïne gaat te beschermen.