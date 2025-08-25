Verduurzamingsactiviteiten die zorgen voor minder stikstof worden vergunningvrij

Het kabinet wil verduurzamingsactiviteiten die minstens 30% stikstof verminderen vergunningvrij verklaren. Zo kunnen bedrijven en projecten blijven verduurzamen, zonder lange en onzekere vergunningsprocedures. Vandaag start de internetconsultatie over dit voorstel.

Voor veel projecten is het onzeker of het nog mogelijk is om een natuurvergunning te krijgen. Daardoor lopen ze vertraging op of gaan ze helemaal niet meer door. Dit geldt ook voor verduurzamingsactiviteiten die juist op termijn veel stikstof verminderen, zoals de omschakeling naar elektrische treinen, woonwijken die van het gas gaan en overstappen op warmtepompen of veehouders die hun stallen verduurzamen. Het kabinet vindt dit zeer onwenselijk. Met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘vergunningvrije verduurzamingsactiviteiten’ biedt het kabinet verduidelijking op bestaande wetgeving dat bepaalde verduurzamingsactiviteiten vergunningvrij zijn en zo snel mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

Minister Wiersma: “We hebben op dit moment te maken met de gekke situatie dat projecten die uiteindelijk juist zorgen voor minder stikstofuitstoot in de onzekerheid verkeren of ze wel een vergunning kunnen krijgen vanwege stikstofbeperkingen. Terwijl dit juist de projecten zijn die we nodig hebben. We lopen vast in regels die averechts werken. Dat wil ik doorbreken, zodat we projecten die Nederland vooruit helpen, wél kunnen doorgaan. Deze maatregel is daar een belangrijke stap in."

Verbetering van natuur

Verduurzaming van projecten zorgt er uiteindelijk voor dat de uitstoot van stikstof lager wordt en dat is beter voor de natuur. Met deze AMvB verduidelijkt het kabinet dat deze verduurzamingsactiviteiten gezien worden als een beheermaatregel voor natuurverbetering en vergunningvrij zijn.

Voor welke activiteiten geldt dit? Deze vergunningvrijstelling geldt alleen voor activiteiten die: Hetzelfde blijven als de huidige activiteit (dus geen andere functie, zoals kantoren vervangen voor woningen).

Niet groter worden dan de huidige activiteit (een stal verduurzamen mag, maar niet tegelijk meer dieren gaan houden).

Geen negatieve gevolgen hebben voor een Natura 2000-gebied hebben (bijvoorbeeld: de overstap van een dieseltrein naar een elektrische trein is toegestaan).

Voorwaarden

De maatregel geldt voor activiteiten die minimaal tot een reductie van 30% leiden ten opzichte van de huidige vergunde situatie. Tijdens de bouw mag de uitstoot tijdelijk wat hoger zijn, bijvoorbeeld door bouwverkeer. Dat mag maximaal drie jaar duren en niet meer zijn dan vijf keer de uitstoot van de uiteindelijke situatie. Een kleine, tijdelijke toename van stikstofuitstoot is dus toegestaan, maar na de realisatiefase moet er altijd sprake zijn van een permanente daling.

De internetconsultatie loopt van 25 augustus tot en met 5 oktober. De internetconsultatie wordt gehouden om iedereen (ondernemers, overheden, maatschappelijke organisatie, burgers) in de gelegenheid te stellen om hun zienswijze te geven.