Wijziging bij wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring naar de Tweede Kamer

Het kabinet versterkt het terugkeerbeleid met onder meer een langere ophoudtermijn, de verplichting om mee te werken aan het terugkeerproces en een eigen regime voor vreemdelingenbewaring. Minister van Weel (Asiel en Migratie) stuurt vandaag een wijziging bij het wetsvoorstel van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring naar de Tweede Kamer. Dat is een afspraak uit het regeerakkoord, die ervoor moet zorgen dat er meer grip komt op migratie.

Van Weel: “Als je niet in Nederland mag blijven, moet je zo snel mogelijk vertrekken. We zien nu te vaak dat vreemdelingen niet meewerken aan hun terugkeer. We scherpen daarom de wet aan. Zo kan een vreemdeling straks worden verplicht om mee te werken aan een gesprek met een ambassade voor een noodreisdocument. De wet sluit beter aan op de realiteit: onmisbaar om het terugkeerproces effectief en efficiënt te laten verlopen.’’

Noodzaak wet

De wet regelt dat onder meer de politie en Koninklijke Marechaussee iemand langer kunnen ophouden om te bepalen of vreemdelingenbewaring moet worden opgelegd. Ook kunnen zij de vreemdeling vorderen mee te werken aan het terugkeerproces. Verder regelt de wet een eigen regime voor vreemdelingen in bewaring. Nu geldt voor deze vreemdelingen nog hetzelfde regime als voor strafrechtelijk gedetineerden. Het is juridisch noodzakelijk dat vreemdelingen een eigen regime krijgen, omdat zij wachten op hun uitzetting en niet in bewaring een straf uitzitten zoals strafrechtelijk gedetineerden

Ook mag de directeur van de inrichting voor vreemdelingenbewaring gegevens over de spullen die de vreemdeling meeneemt in bewaring onder omstandigheden delen met de Dienst Terugkeer en Vertrek om het terugkeerproces te verbeteren en te versnellen. Dat geldt ook voor het delen van informatie over de nationaliteiten van bezoekers en telefoonnummers waarmee de vreemdeling heeft gebeld.

Met de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring zet het kabinet een wetgevingspakket neer voor een humane vreemdelingenbewaring waarbij daadkrachtig kan worden opgetreden tegen personen die niet meewerken aan terugkeer.

Voorgeschiedenis

De Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring kent een lange voorgeschiedenis. Het is belangrijk dat het wetsvoorstel up-to-date is. Daarom zijn er door de jaren heen wijzigingen aangebracht aan het originele wetsvoorstel. Daarnaast is het wetstraject eerder stil komen te liggen vanwege de val van eerdere kabinetten. Dat de wijziging van dit wetsvoorstel nu naar de Tweede Kamer gaat brengt de wet een stap dichter bij de uitvoering.