Benoeming bij de Raad van State van het Koninkrijk

De heer R. (Randolf) Duggins wordt staatsraad bij de Raad van State van het Koninkrijk voor Sint Maarten. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister-president Mercelina van Sint Maarten, in nauw overleg met de Raad van State van het Koninkrijk. De benoeming gaat in op 1 oktober 2025.

De heer Duggins volgt mevrouw M.C. van der Sluijs-Plantz op die tot april van dit jaar deze functie bekleedde. Hij is geboren op Sint Eustatius en vervult momenteel de functie van secretaris-generaal van het Bureau van de Ombudsman Sint Maarten. Hij heeft uitgebreide ervaring in zowel de publieke sector van Sint Maarten als de private sector.

In de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering van de Raad van State plus de drie leden die aangewezen zijn door de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten.