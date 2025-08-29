Internetconsultatie start voor Wet integere sport

Maandag 1 september start de internetconsultatie van het wetsvoorstel Wet integere sport. Dit wetsvoorstel regelt onder andere de oprichting van een onafhankelijk integriteitscentrum voor de sport, Integere Sport Nederland (ISN). Hiermee wordt de sportsector ondersteund bij de aanpak van integriteitsschendingen in de sport: doping, wedstrijdmanipulatie en sociaal onveilig gedrag. Iedereen kan via de internetconsultatie meedenken over dit wetsvoorstel tot eind oktober.

Het is belangrijk dat de Nederlandse sport eerlijk en sociaal veilig - en daarmee integer is. Sport is eerlijk wanneer het vrij is van doping en wedstrijdmanipulatie, en sociaal veilig wanneer er geen sprake is van sociaal onveilig gedrag. De afgelopen jaren zijn er meerdere gevallen van integriteitsschendingen aan het licht gekomen, met name op het gebied van sociaal onveilig gedrag. Dit speelde onder andere in de turn-, gym-, dans-, atletiek-, rolstoelbasketbal- en zwemsport.

Staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “De sportomgeving is bij uitstek een plek waar iedereen zich op zijn of haar gemak moet voelen. Het kan niet zo zijn dat sporters met een knoop in hun maag naar de club gaan of dat ouders zich zorgen maken over de veiligheid van hun kind. Helaas gaat het nog te vaak fout. De sportwereld blijft kwetsbaar. Vandaar dat er maatregelen genomen moeten worden om sporten weer veilig te maken. Het integriteitscentrum is daarbij een belangrijke stap.”

Integere Sport Nederland (ISN)

In ISN worden de huidige Dopingautoriteit en het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF samengevoegd tot één onafhankelijke organisatie. ISN zal meldingen op het gebied van doping, wedstrijdmanipulatie en sociaal onveilig gedrag onderzoeken en de sportsector adviseren over de opvolging van de meldingen. Totdat ISN is opgericht, blijven deze organisaties het loket voor deze meldingen.

Meedenken tot en met eind oktober

Tijdens de internetconsultatie, die open is vanaf 1 september tot eind oktober, kan iedereen (sporters, sportaanbieders en andere geïnteresseerden) via internetconsultatie.nl suggesties doen voor verbetering van het wetsvoorstel. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt het wetsvoorstel eventueel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan in het wetsvoorstel, wordt in een verslag vermeld op de website. Dat gebeurt nadat de ministerraad het wetsvoorstel heeft goedgekeurd en voor advies naar de Raad van State stuurt. Daarna volgt zo snel als mogelijk een voorstel aan de Tweede Kamer.