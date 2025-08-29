Mensen beter ondersteunen bij toegang tot hulp: Wetsvoorstel Proactieve Dienstverlening SZW naar de Kamer

Mensen worden in de toekomst door de overheid actief gewezen op hun rechten en mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Ook wordt er actief hulp aangeboden bij het vinden van een baan, ondersteuning in het aanvragen van (sociale) voorzieningen of hulp bij het oplossen van problematische schulden. UWV, SVB en gemeenten mogen daarvoor meer informatie gaan uitwisselen. Dat staat in het wetsvoorstel Proactieve Dienstverlening SZW dat minister Keijzer van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer stuurt.

Minister Keijzer: ‘Te veel regelingen waar mensen in een kwetsbare financiële positie recht op hebben worden niet gebruikt. Dit komt omdat mensen niet weten dat de regelingen bestaan of dat ze bang zijn om later een groot geldbedrag terug te moeten betalen. Hoewel dit begrijpelijk is, leidt het ertoe dat ze een bedrag mislopen dat net het verschil kan maken tussen financiële stress of rust. Door dit wetsvoorstel kunnen uitvoeringsorganisaties, die hun cliënten goed kennen, mensen wijzen op de uitkeringen waar zij recht op hebben en hen daarmee beter ondersteunen om weer volledig mee te doen in de samenleving.’

Nu is het zo dat mensen zelf moeten weten of ze ergens recht op hebben en een aanvraag moeten indienen. Veel mensen maken daardoor geen gebruik van de (sociale) voorzieningen waar zij recht op hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de bijstandsuitkering, de Toeslagenwet en de AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen). Zij komen mogelijk onder het sociaal minimum terecht en lopen een groter risico op geldzorgen, armoede en schulden.

Privacy

Publieke dienstverleners mogen op dit moment geen persoonsgegevens van mensen verwerken om te zien of zij door hun inkomen of financiële situatie recht hebben op een uitkering of sociale voorziening. De minister benadrukt dat regels voor het uitwisselen van persoonsgegevens binnen dit wetsvoorstel heel goed zijn afgebakend. Het wordt alleen gebruikt om mensen te wijzen waar zij recht op hebben en niet voor handhaving.

De Raad van State heeft positief geadviseerd over het wetsvoorstel Proactieve Dienstverlening SZW. In de toelichting staat dat de minister de uitvoering landelijk wil coördineren. Hierdoor kan de uitvoering relatief snel en ontstaan er niet te grote verschillen tussen gemeenten.