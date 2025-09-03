Nieuwe politie-cao ondertekend

De politievakbonden, minister David van Weel van Justitie en Veiligheid en korpschef Janny Knol hebben vandaag de nieuwe politie-cao (arbeidsvoorwaardenakkoord politie) ondertekend. Ondanks de complexe maatschappelijke en bestuurlijke situatie zijn partijen er in geslaagd om ruim voor het aflopen van het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord tot een evenwichtig pakket van afspraken te komen. Het inkomen van politiemensen wordt de komende jaren verhoogd met in totaal een salarisverhoging van 8,5%. Ook ontvangen politiemensen in december 2025 én in september 2026 een eenmalige uitkering van € 1100,- bruto. Verder komt in de nieuwe CAO aandacht voor duurzame inzetbaarheid van politiemedewerkers en de mogelijkheid om vervroegd uit te treden.

Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid: 'Vandaag hebben we een evenwichtig pakket ondertekend met oog voor alle mensen binnen de politieorganisatie. Dagelijks zorgen politiemensen voor de veiligheid van ons allemaal. We vragen veel van onze politiemensen en dat belonen we financieel. Ook houden we rekening met een duurzame inzetbaarheid van politiemedewerkers en bieden politiemedewerkers aan om eerder uit te treden. Dat is noodzakelijk omdat politiewerk zwaar is, want ze zetten zich keihard in voor onze samenleving.'

Inkomen

Tijdens de looptijd van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, van 1 december 2025 tot en met 15 december 2027, worden de volgende salarisverhogingen doorgevoerd:

Per 1 december 2025 wordt het salaris met 1% verhoogd.

Per 1 maart 2026 wordt het salaris met 2% verhoogd.

Per 1 september 2026 wordt het salaris met 2% verhoogd.

Per 1 januari 2027 wordt het salaris met 2% verhoogd.

Per 1 juli 2027 wordt het salaris met 1,5% verhoogd.

In totaal vindt er tijdens de looptijd een salarisverhoging plaats van 8,5%.

Eenmalige uitkering

Ook krijgen politiemedewerkers per 1 december 2025 én 1 september 2026 een eenmalige uitkering van € 1100,- bruto. Verder is afgesproken dat het Individueel Keuzebudget (IKB) netto wordt verhoogd naar € 500,-.

Duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden

In het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord zijn afspraken opgenomen die erop gericht zijn dat politiemedewerkers tijdens hun politieloopbaan duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Daarnaast hebben partijengerichtere afspraken gemaakt over de mogelijkheid van vervroegd uittreden voor politiemedewerkers met zwaar werk, die geboren zijn in 1962, 1963, 1964 en het eerste kwartaal van 1965. Deze afspraken passen binnen de kaders van het centrale akkoord Gezond naar pensioen.

Overige afspraken

Verder zijn er afspraken gemaakt over instroom- en doorstroommogelijkheden, loopbaanperspectief, beloning voor aspiranten, aflossing van de studieschuld, inclusie, duurzaamheid en politievrijwilligers. De komende periode gaan partijen aan de slag met het voorbereiden van de uitvoering van alle afspraken. De volledige tekst van de nieuwe akkoord vind je hieronder.