Cathalijne Dortmans gepresenteerd als Q-koortsambassadeur

Vandaag is Cathalijne Dortmans gepresenteerd als Q-koortsambassadeur. Dat gebeurde op het Q-koorts symposium in ’s-Hertogenbosch. Met het aanstellen van een Q-koortsambassadeur volgt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aanbeveling van de Nationale Ombudsman op om met een ambassadeur bij te dragen aan de verbetering van de situatie van mensen die leven met de blijvende gevolgen van een Q-koortsbesmetting. Cathalijne Dortmans vervult de functie voor een jaar.

Opdracht Q-koortsambassadeur

De Q-koorts ambassadeur heeft de opdracht om de situatie van mensen met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) en Chronische Q-koorts (CQK) in Nederland te verbeteren. Met deze benoeming krijgt de aanpak van Q-koorts een gezicht voor patiënten. Cathalijne Dortmans gaat aan de slag op vier thema’s: de Q-koortspatiënt centraal, toegang tot en versterking van voorzieningen, verkenning voor verbeterde zorg en borging van kennis en expertise. Ze werkt daarbij nauw samen met bestaande partijen als stichting Q-support, patiëntenorganisatie Q-uestion, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lange staat van dienst

Cathalijne Dortmans heeft een lange staat van dienst binnen de overheid en de Tweede Kamer. Van 2018-2024 was zij wethouder van Helmond met in haar portefeuille Jeugd, Onderwijs, Gezondheid en Inburgering, lid van het bestuur van de VNG en voorzitter van GGD Brabant-Zuidoost. Daarvoor bekleedde ze diverse functies bij de ministeries van Financiën, Algemene Zaken en VWS, de Tweede Kamer en de provincie Noord-Brabant. Ook was zij lid van de Adviescommissie voortgang hersteloperatie toeslagen.

Erkenning en herkenning van Q-koortspatiënten

Naast de aanstelling van een Q-koorts ambassadeur blijft VWS zich inzetten voor de erkenning en herkenning van Q-koortspatiënten. VWS heeft onder andere met stichting Q-support afgesproken dat ze meer in gaan zetten op scholing van professionals, zoals huisartsen, UWV-artsen en gemeentemedewerkers. Daarnaast is de verwachting dat de uitkomsten van door VWS gefinancierde onderzoeksprogramma’s voor post-covid en ME/CVS ook ten goede komen aan kennis over Q-koorts. Dit geldt eveneens voor de kennis die nu wordt opgedaan in de post-covid expertisecentra.