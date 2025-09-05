Kabinet: regeldruk ondernemers omlaag met stevige nieuwe aanpak

Het ondernemingsklimaat in Nederland staat onder druk. Bijvoorbeeld door onnodige regels die ondernemen eerder ontmoedigen dan stimuleren. Het terugdringen daarvan is al jaren een favoriet gespreksonderwerp, maar het is in die tijd nooit gelukt om daadwerkelijk de regeldruk te verminderen. Op voorstel van minister Karremans van Economische Zaken is de ministerraad akkoord gegaan met een nieuwe, minder vrijblijvende aanpak, die al voor de zomer van 2026 moet zorgen voor het schrappen of verminderen van de druk van 500 regels.

Ondernemers zijn ontzettend veel tijd, geld en energie kwijt aan regels. Kleine ondernemers besteden bijvoorbeeld kostbare uren aan het bijhouden van een overzicht over hoe zij omgaan met persoonsgegevens bij gewone zaken zoals salaris- en klantadministratie (AVG). Ook moeten kleine elektrische apparaten jaarlijks worden gekeurd, waardoor het bijvoorbeeld voor kappers goedkoper is om een goed werkende föhn weg te gooien en een nieuwe te kopen, dan om een dure controle te laten uitvoeren. Deze tijd besteden zij liever aan ondernemen, mooie bedrijven opbouwen in Nederland en aan het verdienen van geld waarmee wij onze zorg, onderwijs en defensie kunnen blijven betalen.

Minister Karremans: “Het tempo moet en gaat omhoog. Ondernemers wachten nu al veel te lang op minder regels, met tot nu toe veel te weinig resultaat. Want elk uur en elke euro die een ondernemer aan regels besteedt, is er een die zij niet in hun onderneming kunnen steken. Dat móét anders. Daarom heb ik in de ministerraad de politieke commitment gekregen voor deze nieuwe aanpak, die minder vrijblijvend is, met een stevige doelstelling voor het gehele kabinet. Zo gaan we de regeldruk voor ondernemers zo snel mogelijk verlagen. Denk bijvoorbeeld aan een versimpeling van de verplichting om jaarlijks de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke reizen van werknemers bij te houden (de WPM), zodat ondernemers er minder geld en tijd aan kwijt zijn.”

Ondernemingsklimaat onder druk

Het ondernemingsklimaat in Nederland verslechtert ieder jaar, mede dankzij de toenemende regeldruk. De kosten voor ondernemers om te voldoen aan regels zijn in de afgelopen jaren met 731 miljoen euro gestegen. Ook staan we niet langer in de top 5 van meest concurrerende landen ter wereld, maar zijn gezakt van de vierde naar de tiende plaats. Met de nieuwe aanpak van regeldruk gaan we het ondernemingsklimaat in Nederland structureel te verbeteren. De belangrijkste nieuwe maatregelen zijn:

Aanpakken van 500 regels

Het kabinet heeft besloten 500 regels aan te pakken voor de zomer van 2026, door ze te schrappen of de regeldruk ervan te verminderen. Met als doel uiteindelijk 20% regeldrukkosten vermindering voor eind 2026 Voorbeelden van regels die worden aangepakt zijn de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), regels over re-integratie van zieke werknemers, de uitvragen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de bijschrijfplicht in de horeca.

Het kabinet heeft besloten 500 regels aan te pakken voor de zomer van 2026, door ze te schrappen of de regeldruk ervan te verminderen. Met als doel uiteindelijk 20% regeldrukkosten vermindering voor eind 2026 Voorbeelden van regels die worden aangepakt zijn de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), regels over re-integratie van zieke werknemers, de uitvragen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de bijschrijfplicht in de horeca. Taskforce regeldrukvermindering

Een nieuwe taskforce met ondernemers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en beleidsmakers zullen aan de slag gaan met het schrappen en vereenvoudigen van regels. Zij gaan op zoek naar oplossingen voor bestaande regeldrukproblemen. Denk hierbij aan het slim gebruik van data, afspraken met sectoren, uitzonderingen voor het mkb, het principe high trust, high penalty. Ook zal de taskforce bezien hoe de zorgen achter regels op een andere manier opgelost kunnen worden.

Een nieuwe taskforce met ondernemers, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en beleidsmakers zullen aan de slag gaan met het schrappen en vereenvoudigen van regels. Zij gaan op zoek naar oplossingen voor bestaande regeldrukproblemen. Denk hierbij aan het slim gebruik van data, afspraken met sectoren, uitzonderingen voor het mkb, het principe high trust, high penalty. Ook zal de taskforce bezien hoe de zorgen achter regels op een andere manier opgelost kunnen worden. Hackathon om regeldruk te verminderen

De volgende OndernemersTop zal gericht zijn op regeldrukvermindering. Tijdens een hackathon werken ondernemers en overheid samen aan concrete oplossingen om regeldruk aan te pakken.

De volgende OndernemersTop zal gericht zijn op regeldrukvermindering. Tijdens een hackathon werken ondernemers en overheid samen aan concrete oplossingen om regeldruk aan te pakken. Aanpakken van oorzaken van regeldruk

Het kabinet wil ingrijpen in de onderliggende dynamiek die leidt tot regeldruk. Zoals de aanname dat nieuwe regels altijd de beste oplossing zijn voor problemen, het wantrouwen richting ondernemers vanuit de overheid, en de neiging om elk risico met regels te willen aanpakken.

Minister Karremans: “We moeten af van de reflex dat elk probleem een nieuwe regel nodig heeft. Achter iedere regel zit vaak een terechte zorg, maar we moeten die zorg niet dichttimmeren met een woud aan regels, die ook niet altijd even effectief zijn. We moeten veel meer toe naar een aanpak die uitgaat van vertrouwen in ondernemers, maar tegelijkertijd harder optreedt als dat vertrouwen wordt misbruikt. Met deze nieuwe aanpak doen we wat nodig is voor een sterk Nederlands ondernemingsklimaat, nu én in de toekomst.”

Onafhankelijk advies investeringsklimaat en verdienvermogen

Naast de aanpak van regeldruk wil het kabinet ook op andere manieren het investeringsklimaat en toekomstig verdienvermogen van Nederland versterken. Daarom is aan Peter Wennink gevraagd om een onafhankelijk advies op te stellen voor het einde van het jaar. Daarbij zal hij de belangrijkste aanbevelingen uit het Europese Draghi-rapport over de toekomst van het Europese concurrentievermogen vertalen naar de Nederlandse context.