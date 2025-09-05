Regionale industrie ondersteund bij transitie

Energie-intensieve industrie in de regio krijgt extra hulp bij verduurzaming. Dat schrijft minister Hermans (Klimaat en Groene Groei) aan de Tweede Kamer. In totaal is ruim 17 miljoen euro extra subsidie beschikbaar gesteld.

De ondersteuning richt zich op ‘cluster 6-bedrijven’, ondernemingen die niet zijn gevestigd in grote industriële gebieden zoals Moerdijk, maar regionaal verspreid liggen. Deze bedrijven (210.000 banen en 125 miljard euro omzet), lopen vanwege hun ligging bij verduurzaming vaak tegen knelpunten aan.

Zo is elektrificatie of overstappen op waterstof veelal op korte termijn niet mogelijk omdat benodigde infrastructuur ontbreekt waardoor investeringsplannen kunnen stranden. Terwijl deze bedrijven, actief in onder meer de bouwmaterialen, glas- en voedingsmiddelenindustrie, juist veel energie verbruiken en verplicht zijn tot uitstootreductie en verduurzaming.

Bedrijven die hiermee kampen worden via het ondersteuningsprogramma Actieplan 2.0 geholpen. Naast hulp zal samenwerking tussen bedrijven worden gefaciliteerd bij problemen die ondernemingen niet zelfstandig kunnen oplossen en wordt gekeken naar oplossingen zoals warmte-uitwisseling.

Minister Hermans (Klimaat en Groene Groei). “De bedrijven die wij met dit actieprogramma ondersteunen vormen de ruggengraat van onze economie en zijn een regionale banenmotor. Als bedrijven worden verplicht om te verduurzamen maar tegen knelpunten aanlopen, voel ik de verplichting om deze bedrijven te helpen en obstakels weg te nemen. Dit ondersteuningsprogramma is meer dan logisch.”

Actieplan 2.0 is in opdracht van de stuurgroep NPVI en een samenwerking tussen het ministerie van Klimaat en Groene Groei, Stichting Cluster 6 en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In totaal is voor het programma dat tot 2030 loopt 47 miljoen euro subsidie beschikbaar.

