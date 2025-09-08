Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord ondertekend

Vandaag is het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) ondertekend. In gezondheidscentrum De Rubenshoek in Den Haag kwamen zorg- en welzijnsorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om het akkoord te sluiten. De ondertekening volgt nadat de betrokken partijen hun leden succesvol hebben geraadpleegd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondertekent onder voorbehoud omdat de ledenraadpleging nog moet plaatsvinden. Voor de zomer sloten de betrokken partijen al een onderhandelaarsakkoord.

De zorg en ondersteuning van mensen in Nederland bevindt zich op een kritisch punt. We worden steeds ouder. Dat is op zich mooi nieuws, maar daardoor hebben steeds meer Nederlanders zorg en ondersteuning nodig. De komende jaren zal deze groep zelfs verdubbelen. Tegelijkertijd groeit het aantal zorgverleners onvoldoende mee. Als we niets veranderen, is er straks onvoldoende hulp voor mensen die dat nodig hebben. Daarom gaan we het voor en met elkaar slimmer organiseren.

Nieuwe afspraken voor toegankelijke en betaalbare zorg

De afspraken in dit nieuwe akkoord zijn een aanvulling op de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord dat in 2022 werd gesloten. Net als bij het Integraal Zorgakkoord (IZA), moet het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) ervoor zorgen dat de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar blijft. Ongeacht waar je woont, of je een kleine of grote portemonnee hebt, welke aandoening je hebt, óf wat je leeftijd is. Met nieuwe afspraken moet de ingezette koers uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) worden versneld, verbreed en verdiept.

Om ervoor te zorgen dat iedereen even goede toegang krijgt tot zorg moet de zorg slimmer geregeld worden. Dat doen we bijvoorbeeld door het verbeteren van de informatie over wachttijden. Patiënten, artsen en verzekeraars krijgen zo een beter beeld van wachttijden. Wanneer iemand op een lange wachtlijst komt te staan, kunnen verzekeraars helpen om een zorgverlener te vinden met een kortere wachttijd.

Samenwerking met het sociaal domein

Een belangrijk onderdeel van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) is een sterkere samenwerking tussen het medisch- en sociaal domein. Dat om te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Zorgverleners, gemeenten en verzekeraars maken hier afspraken in de regio over. Deze gaan bijvoorbeeld over onderwerpen als kansrijk opgroeien, een gezonde levensstijl en vitaal ouder worden. Er komt ook extra geld om het voor elkaar te krijgen dat mensen in hun eigen wijk en regio geholpen kunnen worden. Waar huisartsen en wijkteams nauw samen kunnen werken. Ook het ondersteunen van burgerinitiatieven en een gezonde schoolomgeving horen hierbij.