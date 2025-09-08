Start internetconsultatie novelle strafbaarstelling illegaliteit

Vandaag is de internetconsultatie gestart van een wijziging op de Asielnoodmaatregelenwet, meldt minister David van Weel (Asiel en Migratie). In deze wijziging, een zogenoemde novelle, wordt geregeld dat hulp aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen niet strafbaar zal zijn. De consultatie loopt tot 26 september.

Minister Van Weel heeft aangegeven de novelle na de consultatie en advisering door de Raad van State zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer te willen aanbieden.

Hij hoopt dat de behandeling van de Asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer alvast van start kan gaan, vooruitlopend op de wetgevingsprocedure van de novelle.

Het demissionaire kabinet hecht veel waarde aan de Asielnoodmaatregelenwet. Deze moet de asielprocedure vereenvoudigen, bevorderen dat vreemdelingen meewerken aan hun procedure en bijdragen aan het beperken van de asielinstroom.

Denk mee via de internetconsultatie

Iedereen kan tot en met 26 september 2025 meedenken en reageren over de wijziging op de Asielnoodmaatregelenwet.